Задача Украины – оплачивать счета! В Германии высказались о сертификации "Северного потока – 2"

Представитель ФРГ о сертификации "Северного потока-2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава энергетического комитета Бундестага Германии Клаус Эрнст против участия Украины в сертификации "Северного потока – 2" и считает, что ее единственной задачей является оплата счетов за газ.

Об этом Клаус заявил в комментарии "РБК".

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Глава комитета также отметил, что в процессе сертификации не должна участвовать и Польша.

"Почему мы должны принимать ее во внимание? Извините, Польша получает пошлины за транзит газа, оплачиваемого немецкими потребителями. Если Польше нужны деньги, ей нужно обратиться в ЕС, а не требовать их с немецких потребителей", – сказал представитель Германии.

По мнению Клауса Эрнста, российский газопровод нужно сертифицировать и запустить в работу как можно скорее, так как он поможет Европе справиться с газовым кризисом этой зимой.

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Участие Украины в сертификации "Северного потока-2"

"Оператор ГТС" и "Нафтогаз" Украины подали заявку на участие в процессе сертификации трубопровода и хотят доказать, что он составляет энергетическую угрозу.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заверил, что пока ответа от ФРГ не получили.

По словам Макогона, решения относительно украинской заявки можно ожидать уже на следующей неделе.

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Ранее "Сегодня" вместе с экспертами писали о том, что "Северный поток-2" на самом деле, не поможет Европе зимой.

А также сообщали, когда могут запустить скандальный трубопровод.