Все же не поможет? В РФ опровергли связь "Северного потока – 2" с газовым кризисом в ЕС

Представитель немецкого правительства заявил, что "Северный поток – 2" поможет преодолеть газовый кризис, а представитель РФ опроверг свои слова

Собьет ли запуск "Северного потока - 2" цены на газ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Германии заявили, что скорейший запуск газопровода "Северный поток – 2" поможет снизить цены на газ в Европе.

Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетики Клаус Эрнст, передает информагентство ТАСС.

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Эрнст также отметил, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа по долгосрочным контрактам.

В то же время в Кремле еще раз опровергли связь между "Северным потоком – 2" и ценами на газ в Европе, вопреки предыдущим заявлениям.

О том, что газопровод не имеет отношения к биржевым ценам на голубое топливо, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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Об этом Новак сказал, отвечая на вопрос о том, существует ли связь в том, что Россия не хочет продолжать поставки газа в Европу из-за желания скорее запустить в эксплуатацию газопровод.

"Конечно, никакой связи нет. Контракты, еще раз повторяю, Россия выполняет в полном объеме, это подтверждают наши европейские партнеры. Будут дополнительные заявки и увеличение объемов, значит, будут рассмотрены и увеличены объемы", – сказал Новак.

Однако еще в начале октября сам Новак заявлял, что "Северный поток – 2" поможет снизить цены на газ в Европе.

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Ранее эксперты "Сегодня" рассказывали, что "Северный поток – 2" не поможет сбить цены на газ, так как голубое топливо по нему будет поставляться в рамках долгосрочных контрактов с фиксированной ценой.

На свободном рынке же торгуются остатки газа и покупают их те компании, которые не заключили долгосрочных соглашений напрямую с поставщиками.