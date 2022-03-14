Забрати посилку попри війну: як працює доставка Justin в Україні

Як працює сервіс доставки Justin / Фото: Колаж: Сьогодні

Воєнні дії в Україні не злякали сферу поштових послуг. Усі компанії підлаштувалися під екстремальні умови та відкривають усі свої відділення там, де безпечно.

Роботу відновив і сервіс Justin. "Сьогодні" розкажуть, як компанія працює в умовах війни.

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Відкриті там, де безпечно

З перших днів війни компанія зупинила надання послуг через бойові дії. Проте вже з 27 лютого сервіс відновив роботу.

Який графік

Justin створили спеціальний документ, у якому щодня оновлюють інформацію. Там можна знайти:

які відділення працюють, їхні адреси;

у яких містах;

який їхній графік.

Перевіряти актуальну інформацію можна за посиланням.

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Бізнес не злякався

Попри воєнні дії український бізнес продовжує надавати послуги українцям. Наприклад, з 12 березня "Нова пошта" відновлює відправлення за кордон, а також запустила чатбот, який допоможе українцям знайти найближче відділення, що працює у воєнний час.

Роботу не припинили і банки. "Сьогодні" писали про те, які відділення ПриватБанку у Києві працюють 14 березня.

Також ми писали, як під час воєнних дій працюють найпопулярніші сервіси доставки в Україні – Glovo, Bolt Food і Rocket.