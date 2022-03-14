Забрать посылку вопреки войне: как работает доставка Justin в Украине

Как работает сервис доставки Justin / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные действия в Украине не устрашили сферу почтовых услуг. Все компании подстроились под экстремальные условия и открывают все отделения там, где безопасно.

Работу возобновил и сервис Justin. "Сегодня" расскажут, как компания работает в условиях войны.

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Открыты там, где безопасно

С первых дней войны компания остановила предоставление услуг из-за боевых действий. Однако уже с 27 февраля сервис возобновил работу.

Какой график

Justin создали специальный документ, в котором каждый день обновляют информацию. Там можно найти:

какие отделения работают, их адреса;

в каких городах;

каков их график.

Проверять актуальную информацию можно по ссылке.

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Бизнес не испугался

Несмотря на военные действия, украинский бизнес продолжает предоставлять услуги украинцам. К примеру, с 12 марта "Новая почта" возобновляет отправление за границу, а также запустила чатбот, который поможет украинцам найти ближайшее отделение, работающее в военное время

Работу не прекратили и банки. "Сегодня" писали о том, какие отделения ПриватБанка в Киеве работают 14 марта.

Также мы писали, как во время военных действий работают самые популярные сервисы доставки в Украине – Glovo, Bolt Food и Rocket.