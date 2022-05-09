WOG змінив правила – як тепер продаватимуть бензин

На АЗС нові правила щодо продажу бензину / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Бензинова криза в Україні триває вже понад тиждень. Деякі АЗС ввели обмеження на продаж пального, проте українцям не завжди вдається його купити, бо його просто немає в наявності.

Однак ситуація потроху змінюється, і деякі мережі змінюють ліміти. У пресслужбі WOG повідомили, що тепер купувати бензину можна більше.

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Скільки бензину доступно

Ми раніше розповідали про обмеження на різних АЗС в Україні, отже, з кінця квітня на WOG діяли такі умови:

продавали лише 10 літрів бензину в одне авто на добу;

це було доступно лише для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE.

Тепер цей ліміт збільшився з 10 літрів до 20 літрів

"З 00:00 9.05 збільшується обмеження до 20 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично", – йдеться у повідомленні.

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Нові правила ввели для того, аби забезпечити право першочергової пріоритетної заправки авто захисників, медиків та інших служб критичної інфраструктури.

АЗС дозволили підвищити ціни на пальне

Раніше ми розповідали, що у Міністерстві економіки запровадили чергові зміни під час бензинової кризи.

Тепер середня ціна літру бензину становить 31,19 грн, а дизельного пального – 35,63 грн. Це означає, що з урахуванням торгової націнки АЗС можуть продавати бензин по 37,69 грн/л, а дизель – по 42,63 грн/л.

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Раніше Мінекономіки вже підіймало розмір торгової націнки на пальне, щоб зменшити його дефіцит.

Коли ситуація нормалізується?

Усі проблеми у постачанні пального полягають у зміні логістики. Якщо раніше українські трейдери закуповували його у Білорусі, Європі та отримували морем, то тепер з цих трьох маршрутів залишився лише один – європейський.

Плюс знищення ворогом Кременчуцького НПЗ та близько двох десятків нафтобаз на території України призвело до різкого зменшення складських запасів пального.

Українські компанії вже законтрактували достатню кількість бензину та дизельного пального, але тепер велика проблема доставити його до України. Річ у тому, що багато українських вагонів і автоцистерн просто не відповідають європейським вимогам щодо перевезення небезпечних вантажів, а того парку, що є, поки що не вистачає.

"Очікуємо на нормалізацію ситуації на заправках до кінця місяця. Ціни залежатимуть від світових, але ми не очікуємо серйозних коливань більше 10%. Тому до кінця травня пальне на заправках продаватиметься по 40-42 грн за літр, з можливими коливаннями на 10% як у більший, так і менший бік. Усе залежатиме від коливань цін на світових енергетичних біржах", – пояснив нам директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

Також читайте у нашому матеріалі про те, що призвело до різкого зростання продажів автогазу. Ми також розповідали, як дурять українців під час кризи з пальним.