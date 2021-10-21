Струс для нашої країни: що говорять про "Північний потік-2" в Україні

Треба робити практичні кроки: що говорять про “Північний потік-2” в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський газогін "Північний потік-2" продовжує лякати європейські країни, а особливо від його запуску може постраждати саме Україна.

Вся справа в спробах "Газпрому" запустити трубопровід якнайшвидше і зробити це в обхід європейського законодавства.

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Через це Росію неодноразово звинувачували у створенні штучного дефіциту газу в Європі та енергетичному шантажі.

І хоча російські високопосадовці все відкидають, джерела інформаційного агентства Bloomberg повідомляють, що Росія відмовляється робити будь-які кроки для збільшення обсягів газу до схвалення "Північного потоку-2".

Цей проєкт дуже важливий для Кремля, оскільки розв’язує Путіну руки в українському напрямку.

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"Сьогодні" розбирались, що про можливий запуск "Північного потоку-2" говорять в Україні та чого бояться найбільше.

Карт-бланш для військової агресії

Віце-прем’єр із питань європейської та північноатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина неодноразово виступала проти запуску газогону.

На думку посадовиці, запуск "Північного потоку-2" фактично розгортає поле для газової битви на території Євросоюзу.

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Стефанішина наголосила, що це є елементом гібридної війни, якою Росія хоче охопити всю Європу.

Головне для України, за словами віце-прем’єрки, – виграти якомога більше часу і виступити проти в консолідації з ЄС.

"Якщо ЄС буде готовий консолідовано виступити з позицією, то це буде елемент, який змусить Росію зменшити свої апетити, так само, як свого часу РФ відступила від лінії розмежування на Донбасі",- сказала вона.

Це підтверджує і наш експерт – політичний консультант та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"В підвішеному стані залишається питання транзиту, оскільки досі не було укладено відповідну угоду. Ну і певні безпекові ризики, тому що транзит газу через українську територію багато в чому стримував російські агресивні амбіції і був певним запобіжником", – каже політолог.

Енергетична зброя

Про те, що Росія використовує "Північний потік-2" як зброю, заявив і сам глава держави – президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, Україна завжди вказувала на те, що РФ використовує цей проєкт для шантажу, однак Європа почала дослухатись лише тепер.

"Для нас це було зрозуміло. Ми розуміли, що для нас будуть виклики, але у нас є свій газ, і наше суспільство буде забезпечено. "Північний потік-2" – це сучасна зброя. Ми бачимо потужну зброю, тобто, крім пострілів і крім російської зброї, у вигляді інформаційної політики та кіберзброї, з'явилася нова зброя – енергетична. Наслідки цієї зброї ніхто ще не знає", – сказав голова держави.

Консолідація з ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Брюссель нарешті відгукнувся на заклики української сторони та запевнив, що до цього газогону буде повністю застосовано Третій енергетичний пакет:

"ЄС разом із Україною готовий протидіяти використанню газу як енергетичної зброї. І особливо важливо, що, і на закритій частині переговорів, і публічно, ЄС підтвердив, що щодо "Північного потоку – 2" буде застосований Третій енергетичний пакет.

Третій енергопакет – це низка законів що внутрішнього ринку газу та електроенергії Євросоюзу, і він спрямований на створення відкритих та чесних енергетичних ринків у ЄС.

Олександр Мусієнко також зазначає, що на юридичній стороні цього питання зараз зосереджено усю увагу.

"Україна наразі зосередилася на тому, щоб на юридичному рівні зробити все можливе для того, щоб не допустити сертифікації газопроводу і аби максимально зашкодити в цьому напрямку Російській Федерації", – каже експерт.

Що потрібно робити?

Олександр Мусієнко наголошує, що Україні потрібно діяти і робити певні практичні кроки.

"Для нас це серйозний струс і випробування задля того, щоб переглянути нашу стратегію енергетичної безпеки, потрібно запроваджувати нові підходи", – каже експерт.

По-перше, за словами політолога, потрібно домовлятися про підписання угоди між Німеччиною, Європейським союзом, Україною та Росією про те, що гарантії постачання газу через нашу ГТС зберігатимуться і після 2024 року.

По-друге, експерт вважає необхідним розглянути можливість встановлення в Україні терміналів для прийому скрапленого газу.

На цьому тлі в України виникають можливості, оскільки президент Туреччини Ердоган запускає проєкт будівництва нового каналу "Стамбул", який дасть змогу імпортувати в Україну додаткові обсяги палива.

А по-третє, Україні потрібно розглянути питання диверсифікації джерел постачання газу. За словами експерта, це може бути навіть польський чи азербайджанський газ:

"Наступний момент, це здійснення серйозних кроків і перетворення в альтернативній енергетиці, щоб збільшувати присутність зеленої енергетики в системі нашої країни".

Участь у процесі сертифікації "Півінчного потоку-2" намагається взяти НАК "Нафтогаз". Відповідну заяву компанія подала декілька днів тому.

Таким чином українська сторона буде доводити протизаконність цього проєкту.

Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбирались у головних небезпеках, які створює газогін, і очікуваннях Путіна від цього проєкту.