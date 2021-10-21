Встряска для нашей страны: что говорят про "Северный поток-2" в Украине

Надо делать практические шаги: что говорят про "Северный поток-2" в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский газопровод "Северный поток-2" продолжает пугать европейские страны, особенно от его запуска может пострадать именно Украина.

Все дело в попытках "Газпрома" запустить трубопровод побыстрее и сделать это в обход европейского законодательства.

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Поэтому Россию неоднократно обвиняли в создании искусственного дефицита газа в Европе и энергетическом шантаже.

И хотя российские чиновники все отрицают, источники информационного агентства Bloomberg сообщают, что Россия отказывается делать какие-либо шаги для увеличения объемов газа до одобрения "Северного потока-2".

Этот проект очень важен для Кремля, так как развязывает Путину руки в украинском направлении.

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"Сегодня" разбирались, что о возможном запуске "Северного потока-2" говорят в Украине и чего боятся больше всего.

Карт-бланш для военной агрессии

Вице-премьер по вопросам европейской и североатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина неоднократно выступала против запуска газопровода.

По мнению чиновницы, запуск "Северного потока-2" фактически разворачивает поле для газовой битвы на территории Евросоюза.

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Стефанишина отметила, что это является элементом гибридной войны, которой Россия хочет охватить всю Европу.

Главное для Украины, по словам вице-премьера, – выиграть как можно больше времени и выступить против в консолидации с ЕС.

"Если ЕС будет готов консолидировано выступить с позицией, то это будет элемент, который заставит Россию уменьшить свои аппетиты, так же, как в свое время РФ отступила от линии разграничения на Донбассе", – сказала она.

Это подтверждает и наш эксперт – политический консультант и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"В подвешенном состоянии остается вопрос транзита, так как до сих пор не было заключено соответствующее соглашение. Ну и определенные вопросы безопасности и риски, так как транзит газа через украинскую территорию во многом сдерживал российские агрессивные амбиции и был определенным предохранителем", – говорит политолог.

Энергетическое оружие

О том, что Россия использует "Северный поток-2" в качестве оружия, заявил и сам глава государства – президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Украина всегда указывала на то, что РФ использует данный проект для шантажа, однако Европа начала прислушиваться только в данный момент.

"Для нас это было понятно. Мы понимали, что для нас будут вызовы, но у нас существуют свой газ, и наше общество будет обеспечено. "Северный поток-2" – это современное оружие. Мы видим мощное оружие, то есть, кроме выстрелов и кроме русского оружия в виде информационной политики и кибероружия, появилась новое оружие – энергетическое. Последствия этого оружия никто еще не знает", – сказал глава государства.

Консолидация с ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Брюссель наконец откликнулся на призывы украинской стороны и заверил, что до этого газопровода будет полностью применен Третий энергетический пакет:

"ЕС вместе с Украиной готов противодействовать использованию газа в качестве энергетического оружия. И особенно важно, что и на закрытой части переговоров, и публично, ЕС подтвердил, что к "Северному потоку – 2" будет применен Третий энергетический пакет".

Третий энергопакет – это ряд законов для внутреннего рынка газа и электроэнергии Евросоюза, и он направлен на создание открытых и честных энергетических рынков в ЕС.

Александр Мусиенко также отмечает, что на юридической стороне этого вопроса в данный момент сосредоточено все внимание.

"Украина в данный момент сосредоточилась на том, чтобы на юридическом уровне сделать все возможное для того, чтобы не допустить сертификации газопровода и чтобы максимально навредить в этом направлении Российской Федерации", – говорит эксперт.

Что нужно делать?

Александр Мусиенко отмечает, что Украине нужно действовать и делать определенные практические шаги.

"Для нас это серьезная встряска и испытание для того, чтобы пересмотреть нашу стратегию энергетической безопасности, также нужно вводить новые подходы", – говорит эксперт.

Во-первых, по словам политолога, нужно договариваться о подписании соглашения между Германией, Европейским союзом, Украиной и Россией о том, что гарантии поставок газа через нашу ГТС будут сохраняться и после 2024 года.

Во-вторых, эксперт считает необходимым рассмотреть возможность установления в Украине терминалов для приема сжиженного газа.

На этом фоне в Украине возникают возможности, так как президент Турции Эрдоган запускает проект строительства нового канала "Стамбул", который позволит импортировать в Украину дополнительные объемы топлива.

А в-третьих, Украине нужно рассмотреть вопрос диверсификации источников газа. По словам эксперта, это может быть даже польский или азербайджанский газ:

Следующий момент, это осуществление серьезных шагов и преобразования в альтернативной энергетике, чтобы увеличивать присутствие зеленой энергетики в системе нашей страны.

Участие в процессе сертификации "Северного потока-2" пытается взять НАК "Нафтогаз", соответствующее с заявление компания подала несколько дней назад.

Таким образом украинская сторона будет доказывать противозаконность этого проекта.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались в главных опасностях, которые создает газопровод, и ожиданиях Путина от этого проекта.