ВПО не скасовували жодного виду виплат – чому деякі перестали отримувати допомогу

Жоден вид виплат ВПО не скасовувався / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні не скасовується виплата допомоги внутрішньо-переміщеним особам, однак гроші не отримуватимуть ті люди, в регіонах проживання яких вже не ведуться бойові дії та їхнє житло не зруйноване.

Це детально пояснила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телемарафону.

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"Жодній категорій ВПО не скасовуються виплати. Хто в цій категорії ВПО? Перше – це переміщені з території, де ведуться активні бойові дії, це території оточені, заблоковані, і це ті населені пункти, де сьогодні немає можливості людям повертатися і проживати. А друга категорія ВПО, які мають також право на виплату допомоги на проживання, це переміщені, у яких зруйноване житло", – сказала Лазебна.

Міністр пояснила, що під час запровадження цього виду допомоги у березні в країні налічували 14 регіонів, де велися активні бойові дії, наразі їх набагато менше – усього вісім.

Їх визначає Міністерство реінтеграції спільно з Міністерством оборони та військово-цивільним адміністраціями.

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"Це 300 громад, там, де люди, які не можуть повертатися, будуть і надалі гарантовано отримувати ці виплати. Тому виплати не скасовувалися, принцип залишається незмінним, питання в тому, чи ведуться активні бойові дії, чи можете ви повертатися", – наголосила Лазебна.

Терміни виплат переселенцям

ПриватБанк розповів, що Мінсоцполітики щомісяця переказує кошти до 3,13 та 23 числа включно. Після отримання коштів банк розподіляє та перераховує їх клієнтам, в залежності від терміну подачі заяви.

Врахуйте, що на кожному етапі, починаючи з даних у заяві, які можуть бути неправильними і закінчуючи затримками виплат коштів "згори", можуть виникнути проблеми.

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Тому терміни виплат по кожній заявці індивідуальні. Нагадаємо, що вони становлять 2000 грн на дорослу та 3000 грн на дитину або особу з інвалідністю на місяць.

"Сьогодні" раніше писали, чи виплачуватимуть якусь допомогу військовим, що потрапили у ворожий полон і розповідали, на скільки і чому в Україні уріжуть субсидії.