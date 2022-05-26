Субсидии в Украине будут начислять по-новому – на сколько урежут выплаты

Рассказываем, кто еще может успеть обратиться за назначением субсидии и льгот на коммуналку

Субсидии в Украине значительно уменьшаться / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Для украинцев изменили формулу расчета размера субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщает специализированное издание "На пенсии".

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За апрель государство выплатит 43% субсидий и 29% льгот, начисленных в январе 2022 года.

А вот с мая и весь период неотопительного сезона будут выплачиваться только 16% субсидий и 29% льгот, начисленных в январе этого года.

С чем связано уменьшение?

Уменьшение размера субсидий связано, вероятно, с последствиями военного положения и меньшей суммой коммунального счета без отопления.

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Однако есть и хорошая новость, те, кто раньше не получал субсидию, но сейчас в ней нуждается, может в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона обратиться за ее назначением.

Главное вовремя подать заявление и все нужные документы. Это касается людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, а также владельцев жилых помещений в:

Волынской области;

Днепропетровской;

Донецкой;

Житомирской;

Запорожской;

Киевской;

Луганской;

Николаевской;

Одесской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

и самой столице.

Продление субсидий во время войны

До конца войны Минсоцполитики будет автоматически продлевать выплату всех пособий, в том числе и соцпособий и субсидий.

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По словам главы ведомства Марины Лазебной, никуда дополнительно обращаться не нужно и добавила, что государству удалось профинансировать все выплаты, даже в тех регионах, которые оказались под оккупацией российских войск.

"Сегодня" ранее писали, что будет, если не платить за коммуналку во время войны и рассказывали, что будет с пенсией, если вовремя ее не забрать.