ВПЛ не отменяли ни один вид выплат – почему некоторые перестали получать помощь

Ни один вид выплат ВПЛ не отменялся / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине не отменяется выплата помощи внутриперемещенным лицам, однако деньги не будут получать те люди, в регионах проживания которых уже не ведутся боевые действия и их жилье не разрушено.

Это подробно объяснила Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телемарафона.

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"Никакой категории ВПЛ не отменяют выплаты. Кто в этой категории ВПЛ? Первое – это перемещенные лица с территории, где ведутся активные боевые действия, это территории, которые окружены, заблокированы, и это те населенные пункты, куда сегодня нет возможности людям возвращаться и проживать. А вторая категория ВПЛ – это переселенцы, у которых разрушено жилье", – сказала Лазебная.

Министр пояснила, что при введении этого вида помощи в марте в стране насчитывалось 14 регионов, где велись активные боевые действия, сейчас их гораздо меньше – всего восемь.

Их определяет Министерство реинтеграции совместно с Министерством обороны и военно-гражданским администрациями.

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"Это 300 общин, там, где люди, которые не могут возвращаться, будут и дальше гарантированно получать эти выплаты. Поэтому выплаты не отменялись, принцип остается неизменным, вопрос в том, ведутся ли активные боевые действия, можете ли вы возвращаться", – подчеркнула Лазебная.

Сроки выплат переселенцам

ПриватБанк рассказал, что Минсоцполитики ежемесячно переводит средства до 3,13 и 23 числа включительно.

После получения средств банк распределяет и перечисляет их клиентам в зависимости от срока подачи заявления.

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Учтите, что на каждом этапе, начиная с данных в заявлении, которые могут быть неправильными и заканчивая задержками выплат средств "сверху" могут возникнуть свои проблемы.

Поэтому сроки выплат по каждой заявке индивидуальны. Напомним, что они составляют 2000 грн на взрослого и 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью в месяц.

"Сегодня" раньше писали, будут ли выплачивать какую-нибудь помощь военным, что попали во вражеский плен и рассказывали, на сколько и почему в Украине урежут субсидии.