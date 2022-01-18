Вперше з 2014 року: ціна на нафту Brent побила всі рекорди

Ціна на нафту побила рекорд з 2014 року / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

18 січня 2022 року ціна на нафту побила всі рекорди, починаючи з жовтня 2014 року. Вартість одного бареля на біржі була 88,12 дол.

Про це свідчать дані Yahoo Finance.

Реклама

Так, відкрилися торги на рівні 86,50 дол. за барель, згодом ціна сягнула свого піку у 88,12 дол., мінімум був на рівні 85,55 дол. за барель. Станом на 10:20 за київським часом ціна на нафту становила 87,82 дол. за барель.

/ Фото: скріншот

Нагадаємо, що ціни на нафту у вересні 2014 року, за даними Мінфіну, досягли свого піку у позначці 103,24 дол. за барель. Після цього почався спад, і вже 31 грудня того ж року ціна була на рівні 57,48 дол. 2016 року цей показник взагалі впав нижче 28 дол. за барель.

Реклама

Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd, раніше заявив, що група виробників ОПЕК+ не забезпечує достатнього обсягу постачань для задоволення сильного світового попиту, тому якщо інвестиційні фонди збільшать питому вагу нафти, ціни можуть досягти свого максимуму 2014 року. Що, власне, й відбувається зараз.

Що було з цінами 2021 року та чого очікувати від 2022 року

Чорне золото за минулий рік подорожчало на понад 50%. Жодні прогнози не справдилися. Ціни на енергоносії били усі рекорди, а подекуди стрибали вище 80 доларів за барель. Середня ж ціна була на рівні 70-75 доларів за барель.

Пікових значень біржові ціни на чорне золото досягли у жовтні 2021 року. Brent торгувалася 86,7 долара за барель, а WTI - 85,41 дол.

Реклама

Однією з основних причин такого росту цін є відновлення попиту на енергоносії після виходу з жорсткого карантину.

Міненерго США натомість підвищило прогноз ціни нафти Brent на 2022 рік з 70 дол за барель до 74,95 дол за барель.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв у Києві підписали Спільну декларацію щодо поглиблення стратегічного партнерства та низку інших двосторонніх документів, які спровокують зміни у сфері торгівлі, на ринку землі та енергетиці.

Також ми повідомляли, що експерти прогнозують у січні зростання цін на бензин ще на 1,5 грн/л.