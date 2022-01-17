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Ціна на нафту сягнула трирічного максимуму: у чому причина

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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17 січня, 12:14
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Ф'ючерси на нафту марки Brent досягли максимуму більш ніж за три роки
Ціни на нафту стрімко зростають
Ціни на нафту стрімко зростають / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За київським часом 17 січня 10:00 фʼючерси на нафту марки Brent виросли на 0,2%, до 86,2 долара за барель. Раніше на сесії контракт досяг максимуму з 3 жовтня 2018 року — 86,71 доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Натомість американська нафта марки WTI виросла на 0,5%, до 84,2 доларів за барель.

Росія та Україна

За словами Вандани Харі, аналітика Vanda Insights, у світі підтримуються "бичачі" настрої.

Офіційні особи США в п'ятницю висловили побоювання, що Росія готується напасти на Україну, якщо дипломатія зазнає невдачі. Вони вважають, що конфлікт між Росією і Україною порушить російські поставки.

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Тому уряд США провів переговори з кількома міжнародними енергетичними компаніями про плани на випадок непередбачених обставин щодо постачання природного газу в Європу. Про це Reuters повідомили в п'ятницю два американських чиновника і два джерела в галузі.

Винна ОПЕК+?

Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, разом відомі як ОПЕК+, поступово послаблюють обмеження видобутку, введені після падіння попиту в 2020 році. Але багато менших виробників не можуть збільшити пропозицію, а інші побоюються видобувати занадто багато нафти через відновлення проблем у звʼязку з COVID-19.

"Бичачий настрій зберігається, оскільки група виробників ОПЕК + не забезпечує достатнього обсягу поставок для задоволення сильного світового попиту", – сказав Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

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За його словами, якщо інвестиційні фонди збільшать питому вагу нафти, ціни можуть досягти свого максимуму 2014 року.

"Наступним стає літній стрибок попиту, особливо в Європі та США, який може бути більшим, ніж у минулому році, якщо зростаюча надія, що Omicron, нарешті, перетворить COVID з пандемії в ендемію, виправдається", — сказала Вандана Харі, аналітик Vanda Insights.

Прогнози США

Міненерго США підвищило прогноз ціни нафти Brent на 2022 рік з 70 дол за барель до 74,95 дол за барель.

Динаміка цін свідчить:

  • 2021 рік – оптові ціни на нафту Brent в середньому становили 71 дол. за барель;
  • 2022 рік – прогнозують 75 дол. за барель;
  • 2023 рік – 68 дол. за барель.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв у Києві підписали Спільну декларацію щодо поглиблення стратегічного партнерства та низку інших двосторонніх документів, які спровокують зміни у сфері торгівлі, на ринку землі та енергетиці.

Також ми писали, як події в Казахстані вдарять по економіці України, і чому ми можемо залишитися без палива для АЗС.

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