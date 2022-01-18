Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚨 Суд над Порошенком 😡 Кібернапад на Україну 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Приїхали! Бензин уже по 33 гривні за літр

Олександр Панченко Олександр Панченко Редактор Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 січня, 06:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерти: становище катастрофічне, у січні можливе зростання цін ще на 1,5 грн/л
/ Фото: Сьогодні

Автомобілі для українців із засобу для пересування поступово стають розкішшю – у новому році ціна пального зростає як на дріжджах. За 17 днів січня бензин А-95 подорожчав у роздріб у середньому на 1,35 грн/л, дизель – на 1,33 грн/л, і це, схоже, не межа. Максимальна ціна не преміального бензину А-95 досягла 33 грн/л без восьми копійок. Очевидною причиною подорожчання пального є зростання цін на нафту у світі, адже близько 80% нафтопродуктів Україна імпортує. Натомість трохи подешевшав автогаз. У листопаді ціни на автогаз встановили рекорд подорожчання.

Що відбувається на ринку пального, наскільки ще можуть зрости ціни на кінець січня, з'ясували "Сьогодні".

Реклама

Наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев та експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.

Читайте також: Що буде із зарплатами, цінами, курсом долара та безробіттям у I кварталі 2022 року

Що змінилося за тиждень

Поштовх для зростання цін дали нові граничні рекомендовані ціни на бензин та дизпальне, опубліковані Міністерством економіки 13 січня. Вони виявилися помітно вищими за попередні: на 95 коп. за літр бензину та на 1,34 грн/л для дизелю. Тепер ціна на "звичайний" бензин не повинна перевищувати 32,92 грн/л, на "звичайне" дизпальне – 32,16 грн/л.

Реклама

Декадою раніше Міністерство підвищило граничні ціни на 1 грн/л на бензин та на 66 копійок на ДП. Разом за 20 днів – ціни "рекомендували" підняти одразу на 1,95 грн/л на бензин та на 2 грн/л на дизель.

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин та ДП уряд запровадив у травні 2021 року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється.

За тиждень бензини та ДП помітно подорожчали у всіх областях та у Києві. На бензини зростання цін – від 60 коп./л, до 1 грн/л і більше, на дизпальне – від 90 коп., до 1,1 грн/л і більше. Максимальне підвищення вартості бензину А-92 у Луганській обл. – на 95 коп./л, бензину А-95 та дизеля – в Івано-Франківській обл. – на 1,07 грн/л. та на 1,30 грн/л.

Реклама

Найвищі ціни на бензин А-92 та дизель на Луганщині: А-92 коштує 31,97 грн/л (+95 коп.), ДП – 32,58 грн/л (+1,14 грн/л), стільки ж, скільки бензин А-95! Найдорожчий бензин А-95 у Києві – 33,14 грн/л (+80 коп./л).

Найнижчі ціни на бензини та ДП у Сумській обл.: А-92 – 29,97 грн/л (+90 коп.), А-95 – 30,90 грн/л (+91 коп.), ДП – 29, 88 грн/л (+89 коп.).

Автогаз повільно дешевшає. Ціни пішли вниз як у Києві, так і в усіх областях, крім чотирьох – Тернопільської, Луганської, Чернігівської, Миколаївської – там вони не змінилися. Зниження у більшості областей на 5-7 коп./л. Найбільше впали ціни на Буковині – на 16 коп./л та на Донеччині – на 15 коп./л. Найдорожчий газ, як і раніше, в Луганській обл. – 19,39 грн/л, найдешевший – у Рівненській обл. – 18,70 грн/л (-10 коп.).

Розкид цін зменшився за бензинами і збільшився за ДП та автогазом. За А-92 розкид становить 6,7% (2 грн/л), було 7,4%, за А-95 – 7,2% (2,24 грн/л), було 7,8%, за дизель – 9% (2,70 грн/л), було 8,5%, за газ – 3,7% (0,69 грн/л), було 3,1%.

Які ціни у всіх регіонах – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 30,64 грн/л (+81 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 31,56 грн/л (+93 коп.)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 30,73 грн/л (+1,07 грн)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 18,97 грн/л (-7 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

Експерти назвали три фактори, які штовхають ціни на пальне вгору: нафта, що дорожчає, девальвація гривні до долара і дії Мінекономіки.

Сергій Куюн каже, що вартість пального зростає насамперед через нафту.

"Ціна найпопулярнішої марки нафти Brent перевищила трирічний максимум, на 17 січня вона 86 доларів за барель, а місяць тому була 74 долари – повідомив Сергій Куюн. – Впливає і девальвація гривні, яка за місяць знецінилася до долара на 4% (1 грн). Оскільки пальне купується в гурті в імпорті за валюту, а продається в роздріб у гривнях, це також штовхає ціни вгору".

Геннадій Рябцев стверджує, що подорожчанню багато в чому сприяють дії Мінекономіки, яке сумлінно виконує постанову Кабміну про регулювання цін на нафтопродукти.

"Положення з цінами на пальне в Україні нині катастрофічне, причому якщо два роки тому уряд стримував ціни, то тепер, навпаки, сприяє їхньому зростанню, орієнтуючись на світові котирування. Без "рекомендацій" ціни на пальне були б нижчими на 50-70 коп./л. Настав час переглянути постанову про регулювання цін", – стверджує Геннадій Рябцев.

На рекомендації Мінекономіки швидко відреагували бренди преміум-сегменту (близько 15%) ринку, що торгують за максимальними прайсами. Потім підвищила ціну відразу на 1 грн/л на всі види пального консолідована група "Приват" (близько 25% ринку), яка з листопада минулого року не змінювала цінників у роздрібному продажу. Зокрема, у приватівській мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 29,95 грн/л, А-95 – до 30,95 грн/л та ДП – до 30,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на А-92 та ДП зросли до 30 грн/л, на А-95 – до 31,00 грн/л.

Пішли вгору ціни та в інших мережах АЗС.

Як повідомив Сергій Куюн, роздрібні мережі з 14 до 17 січня підвищили вартість пального в межах 1,5 грн/л. На "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 50 коп./л: А-92 – до 29,58 грн/л, А-95 – до 30,58 грн/л, до 29,26 грн./л. Дизпальне у мережі SOCAR подорожчало на 1,5 грн/л, до 35,48 грн/л.

На BVS бензини подорожчали на 0,9-1 грн/л, ДП – на 1,1 грн/л. Ціна на А-92 збільшилася до 31,79 грн/л, А-95 – до 32,29 грн/л, на ДП – до 31,59 грн/л. У мережі KLO на 10 коп./л зросли ціни на бензини: А-92 подорожчав до 31,59 грн/л, А-95 – до 32,39 грн/л. Ще низка мереж підвищили ціни на пальне на 30-80 коп./л.

Артем Куюн каже, що ціни на газ знову пішли нагору. Вартість зрідженого газу в прайсах оптових компаній зросла на 150-500 грн/т, середня ціна встановилася на рівні близько 29 000 грн/т.

"Перед Новим роком газ в гурті дешевшав, тому ніхто не робив великих запасів, адже завтра ціна буде нижчою. За свята запаси закінчилися, попит різко виріс, ціни також. Але у січні ресурсу буде достатньо", – пояснив експерт.

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів невтішні: бензин та ДП продовжать дорожчати.

Геннадій Рябцев каже, що ціни цього тижня зростуть ненабагато, в межах 50 коп./л.

"Мережі преміум-сегменту не підвищуватимуть, а решта продовжать коригувати ціни з урахуванням конкуренції в регіоні та вартості долара. І чекатимуть на нові рекомендовані ціни від Мінекономіки, орієнтовно 24 січня", – уточнив Геннадій Рябцев.

Набагато більш песимістичний Сергій Куюн.

"Якщо збережуться нинішні висхідні тренди за цінами на нафту та курсом долара до гривні, то можемо отримати у січні плюс 1,15 грн/л за бензином та плюс 1,5 грн/л за дизпальним", – засмутив експерт.

Це означає, що літр А-95 може коштувати 32,70 грн, літр ДП – 32,50 грн/л.

Артем Куюн також не обіцяє здешевлення газу.

"Потенціал для зниження 1 грн/л відразу був нівельований різким зростанням цін в гурті з січня. Тому ситуація важко прогнозована: можливі як стабільність, так і нове зростання. Але зниження цін точно чекати не варто".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Юлія Ляхова Нудно не буде нікому: що відбувається з доларом та євро на міжбанку Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Софія Зінов’єва Усі зусилля даремні? Що буде з курсом долара найближчим часом Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич 90 тис. грн пенсії: хто та за що в Україні отримує такі гроші Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Головне в Україні
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.12

Російський рубль (₽)

0.3668

Євро (€)

32.06

#людина_цього_дня
17 січня. Мухаммед Алі. Рівно 80 років тому народився Касіус Клей – американський боксер, один із найвидатніших світових спортсменів, відомий як Мухаммед Алі…
На зустріч із героєм!
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,58
30,58
29,26
19,12
32,68
32,38
31,59
19,48
34,49
31,79
31,13
18,79
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,10
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
31,89
29,89
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти