Війна вбила заробітки: чого чекати від зарплат в Україні

Скільки зароблятимуть українці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У багатьох професійних сферах зарплати у травні знизились. Це відбувається на тлі кризи на ринку праці, коли кількість вакансій у кілька разів менша, ніж людей, які шукають нові місця.

Коли тиск війни послабиться і заробітки українців збільшаться? Сайт "Сьогодні" розповідає, що буде із зарплатами найближчим часом.

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Чим довше триватиме війна, тим тривалішим буде відновлення

Найоптимістичніші прогнози щодо зарплат кажуть: відновлення доходів до довоєнного рівня триватиме 3-5 років. Як розповіли "Сьогодні" експерти аналітичного центру кадрового порталу grc.ua, поверненню високих зарплат сприятимуть такі чинники:

повернення до України кваліфікованих спеціалістів, які вимушено покинули країну, рятуючись від війни;

фінансова допомога, яку можуть надати іноземні партнери для відновлення української економіки.

Водночас досвід виходу з кризи на ринку праці, яка почалась під час вторгнення РФ 2014 року, показав, що швидке повернення зарплат до попередніх цифр можливе лише у гривні.

Перші позитивні тенденції щодо заробітку з'явилися лише за два роки – саме 2016 року. Лише тоді в компаній з'явилися можливості підвищити зарплати. Та все ще у той період доходи в людей були нижчими, ніж до війни, крім того, відбулася значна інфляція. Тому наближення зарплат до рівня 2013 року у доларовому еквіваленті відбулося лише у 2019/2020 роках.

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Однак є і позитивні тенденції. За прогнозом аналітиків, у червні і далі зарплати вже не знижуватимуться, а стануть на рівні травня.

Зароблятимуть ті, хто багато працюватимуть

Аналітик компанії Esperio Олександр Болтян розповідав нам, що в Україні заробітні плати поки не зростатимуть.

Підприємства, які працюють всередині країни і орієнтовані на український ринок, не зможуть давати високий дохід для середньостатистичного працівника, як і раніше.

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А зовнішні компанії, які дають роботу нашим громадянам з-за кордону, не зможуть підвищувати заробітні плати через високу інфляцію в усьому світі.

Уже зараз можна прогнозувати, що будівельники не матимуть надто високих заробітків, бо в людей не буде грошей на ремонти і подібні послуги. За словами аналітика, на основні потреби заробити зможуть ті, хто створює та продає базові товари та послуги для кожної людини. Орієнтуватися варто на магазини, кафе, сферу послуг та краси.

Зарплати уріжуть і працівникам медичного сектору, зокрема у приватних клініках. А от ситуація в державному секторі залишиться без змін.

"Гідна оплата буде в тих, хто має дві роботи. Якщо трудитися на державних підприємствах, то, як і раніше, вистачатиме лише на найнеобхідніше – їжу, ЖКГ, проїзд. На періодичне оновлення гардеробу доведеться збирати та накопичувати гроші", – зазначив Болтян.

Він додав, що після повномасштабної війни ситуація зміниться на гірше, тому що оплата праці через високу інфляцію падатиме.

У кого зараз найменш оплачувана робота

Раніше ми розповідали, що найменші заробітні плати пропонують наразі у таких сферах:

безпека – 9200 грн;

туризм, готелі, ресторани – 9500 грн;

початок кар'єри, студенти – 10 300 грн;

видобуток сировини – 11 000 грн;

інсталяція та сервіс – 12 600 грн;

банки, інвестиції, лізинг – 13 100 грн.

Невтішною тенденцією є те, що майже в усіх професійних сферах простежується зниження середньої заробітної плати. За винятком кількох професійних сфер, падіння середньої зарплати у травні становить від 9% до 58%.

Ми також писали, чому офіційне працевлаштування вигідніше, і чим це допоможе під час воєнного стану, а також в яких сферах у Польщі 2022 року найбільше шукають спеціалістів.