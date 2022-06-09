Война убила заработки: чего ждать от зарплат в Украине

Сколько будут зарабатывать украинцы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во многих профессиональных областях зарплаты в мае снизились. Это происходит на фоне кризиса на рынке труда, когда количество вакансий в несколько раз меньше, чем людей, ищущих новые места.

Когда давление войны ослабится и заработки украинцев увеличатся? Сайт "Сегодня" рассказывает, что будет с зарплатами в ближайшее время.

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Чем дольше будет продолжаться война, тем дольше будет восстановление

Наиболее оптимистичные прогнозы по зарплатам говорят: восстановление доходов до довоенного уровня будет продолжаться 3-5 лет. Как рассказали "Сегодня" эксперты аналитического центра кадрового портала grc.ua, возвращению высоких зарплат будут способствовать следующие факторы:

возвращение в Украину квалифицированных специалистов, вынужденно покинувших страну, спасаясь от войны;

финансовая помощь, которую могут предоставить иностранные партнеры по восстановлению украинской экономики.

В то же время опыт выхода из кризиса на рынке труда, который начался во время вторжения РФ в 2014 году, показал, что скорый возврат зарплат к предыдущим цифрам возможен только в гривне.

Первые положительные тенденции по заработку появились только через два года – именно в 2016 году. Только тогда у компаний появились возможности повысить зарплаты. И все еще в тот период доходы у людей были ниже, чем до войны, кроме того, произошла значительная инфляция. Поэтому приближение зарплат к уровню 2013 года в долларовом эквиваленте произошло только в 2019/2020 годах.

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Однако есть и положительные тенденции. По прогнозу аналитиков, в июне и дальше зарплаты снижаться уже не будут, а станут на уровне мая.

Зарабатывать будут те, кто будет много работать

Аналитик компании Esperio Александр Болтян рассказывал нам, что в Украине заработные платы пока не будут расти.

Предприятия, работающие внутри страны и ориентированные на украинский рынок, не смогут давать высокий доход для среднестатистического работника по-прежнему.

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А внешние компании, которые дают работу нашим гражданам из-за границы, не смогут повышать заработные платы из-за высокой инфляции по всему миру.

Уже сейчас можно прогнозировать, что у строителей нет слишком высоких заработков, потому что у людей не будет денег на ремонты и подобные услуги. По словам аналитика, основные потребности заработать смогут те, кто создает и продает базовые товары и услуги для каждого человека. Ориентироваться следует на магазины, кафе, сферу услуг и красоты.

Зарплаты урежут и работникам медицинского сектора, в том числе в частных клиниках. А вот ситуация в государственном секторе останется без изменений.

"Достойная оплата будет у тех, кто имеет две работы. Если трудиться на государственных предприятиях, то по-прежнему будет хватать только на самое необходимое – еду, ЖКХ, проезд. На периодическое обновление гардероба придется собирать и накапливать деньги", – отметил Болтян.

Он добавил, что после полномасштабной войны ситуация изменится к худшему, потому что оплата труда из-за высокой инфляции будет падать.

У кого сейчас наименее оплачиваемая работа

Раньше мы рассказывали, что наименьшие заработные платы предлагают в следующих областях:

безопасность – 9200 грн;

туризм, отели, рестораны – 9500 грн;

начало карьеры, студенты – 10 300 грн;

добыча сырья – 11 000 грн;

инсталляция и сервис – 12 600 грн;

банки, инвестиции, лизинг – 13 100 грн.

Неутешительной тенденцией является то, что почти во всех профессиональных областях наблюдается снижение средней заработной платы. За исключением нескольких профессиональных сфер, падение средней зарплаты в мае составляет от 9% до 58%.

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