Хвиля високих цін позаду? Що найбільше подорожчало у травні

Одні продукти в травні здорожчали, а інші навпаки — впали в ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
З початку війни на території України вартість продуктів, які вважають соціально значущими, дещо зросла, через збої в логістиці спостерігався або досі спостерігається дефіцит певних категорій товарів.
"Сьогодні" розповість вам, як же змінилися ціни на продуктову корзину за травень 2022 року, порівнявши з цінами квітневими.
Для наглядності використаємо порівняльну таблицю та дані Мінфіну.
|Назва продукту
|Вартість продукту у квітні
|Вартість продукту у травні
|Борошно 1 кг.
|25,30 грн
|24,15 грн
|Цукор 1 кг.
|26,50 грн
|27,05 грн
|Олія рафінована 850 мл.
|57,04 грн
|58,50 грн
|Гречка 1 кг.
|59,25 грн
|72,53 грн
|Молоко 900 мл.
|32,90 грн
|32,90 грн
|Сир твердий кг.
|337,18 грн
|345,10 грн
|Куряче філе 1 кг.
|115,73 грн
|117,87 грн
|Свинина грудинка 1 кг.
|109,87 грн
|117,45 грн
|Цибуля 1 кг.
|19,13 грн
|20,42 грн
|Хліб пшеничний 650 гр.
|22,70 грн
|22,70 грн
|Яйця курячі 10 шт.
|35,65 грн
|31,40 грн
Кримінальна відповідальність за підвищення цін
В Україні планують встановити кримінальну відповідальність за необгрунтоване підвищення цін на соціально значущі товари.
Законопроєкт пропонує карати позбавленням волі на строк від 3 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна за перевищення цін на продукти більш ніж у 1,2 раза від вартості, визначеної урядом.
Раніше ми писали, чому вартість гречки може підскочити до 100 грн за кілограм, а також розповідали, до чого готуватися українцям вже у червні.