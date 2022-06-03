Волна высоких цен позади? Что больше всего подорожало в мае

Одни продукты в мае подорожали, а другие наоборот — упали в цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
С начала войны на территории Украины стоимость продуктов, которые считают социально значимыми, несколько выросла, также, к слову, из-за сбоев в логистике наблюдался или до сих пор наблюдается дефицит определенных категорий товаров.
"Сегодня" расскажет вам, как же изменились цены на продуктовую корзину за май 2022 года, сравнив с апрельскими ценами.
Для наглядности используем сравнительную таблицу и данные Минфина.
|Название продукта
|Стоимость продукта в апреле
|Стоимость продукта в мае
|Мука 1 кг.
|25,30 грн
|24,15 грн
|Сахар 1кг.
|26,50 грн
|27,05 грн
|Масло рафинированное 850 мл.
|57,04 грн
|58,50 грн
|Гречка 1 кг.
|59,25 грн
|72,53 грн
|Молоко 900 мл.
|32,90 грн
|32,90 грн
|Сыр твердый кг.
|337,18 грн
|345,10 грн
|Куриное филе 1 кг.
|115,73 грн
|117,87 грн
|Свинина грудинка 1кг.
|109,87 грн
|117,45 грн
|Лук 1 кг.
|19,13 грн
|20,42 грн
|Пшеничный хлеб 650 гр.
|22,70 грн
|22,70 грн
|Яйца куриные 10 шт.
|35,65 грн
|31,40 грн
Уголовная ответственность за повышение цен
В Украине планируют установить уголовную ответственность за необоснованное повышение цен на социально значимые продукты.
Законопроект предлагает наказывать лишением свободы сроком от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества за превышение цен на продукты более чем в 1,2 раза от стоимости, определенной правительством.
Раньше мы писали, почему стоимость гречки может подскочить до 100 грн за килограмм, а также рассказывали, к чему готовиться украинцам уже в июне.