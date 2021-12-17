Влада збентежена: в Україні можуть зрости тарифи на газ

Влада шукає шляхи стримати тарифи на газ / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна шукає нові, креативні рішення для того, щоб якось знизити ціни на газ. Представники влади влаштують спільний брейншторм, щоб якось стримати вартість газу для населення.

Про це заявив Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24".

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"Коли ми разом із президентом фактично змусили весь ринок перейти на тимчасовий пакет. Наразі 46 гривень за куб на ринку, а люди платять 8 гривень. Це був дуже крутий хід", – нагадав нардеп.

Тепер Україні потрібен такий креативний хід, щоб не змушувати людей платити більше, а якщо все ж таки доведеться підняти тарифи, то максимально мінімізувати це.

Скільки коштує газ?

За словами голови "Нафтогазу" Юрія Вітренко, тариф на газ, який платять побутові споживачі, штучно стримується.

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Ринкова ж ціна на газ становить 45 грн і на думку Вітренко, "Нафтогаз" не зможе довго стримувати такі тарифи, якщо ціни підвищуватимуться.

Вітренко також вважає, що необхідно навчити українців більш відповідально ставитися до споживання природного газу.

"Сьогодні" писали, що в Україні можуть розпочатися проблеми з газом, якщо взимку довго триматимуться сильні морози.

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Ми також розповідали, що РФ може припинити транзит газу вже цієї зими.