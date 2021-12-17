Власть в замешательстве: в Украине могут вырасти тарифы на газ

Власть ищет пути сдержать тарифы на газ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина ищет новые, креативные решения для того, чтобы как то снизить цены на газ. Представители власти устроят совместный брейншторм, чтобы как то сдержать стоимость газа для населения.

Об этом заявил Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24".

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"Когда мы вместе с президентом фактически заставили весь рынок перейти на временный пакет. Сейчас 46 гривен за куб на рынке, а люди платят 8 гривен. Это очень крутой был ход", – напомнил нардеп.

Теперь Украине нужен подобный креативных ход, чтобы не заставлять людей платить больше, а если все таки придется поднять тарифы, то максимально минимизировать это.

Сколько стоит газ?

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, тариф на газ, который платят бытовые потребители, искусственно сдерживается.

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Рыночная же цена на газ составляет 45 грн и по мнению Витренко, "Нафтогаз" не сможет долго сдерживать такие тарифы, если цены будут повышаться.

Витренко также считает, что необходимо научить украинцев относится более ответственно к потреблению природного газа.

"Сегодня" писали, что в Украине могут начаться проблемы с газом, если зимой будут долго держатся сильные морозы.

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Мы также рассказывали, что РФ может прекратить транзит газа уже этой зимой.