Велика Британія до 2035 року повністю перейде на електроенергію з "чистих джерел"

Джонсон заявив, що перехід на поновлювані джерела енергії захистить споживачів від коливань імпортних цін на нафту і газ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Велика Британія планує до 2035 року повністю перейти на електроенергію з "чистих джерел" – основу енергосистеми становитимуть поновлювані джерела енергії і атомні електростанції.

Як заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, власне виробництво чистої енергії допоможе також знизити і витрати, передає Bloomberg.

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"Вперше Велика Британія не залежатиме від вуглеводнів, що надходять з-за кордону, з усіма примхами цін на вуглеводні і ризиками для кишень людей і споживачів", – заявив Джонсон.

Він зазначив, що після 2030 року британці більше не зможуть купити новий автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння на вуглеводневому паливі.

"Ми збираємося перейти на електромобілі або автомобілі, що працюють на водні або на чистій енергії того чи іншого типу", – зазначив Джонсон.

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У Фінляндії з'явиться потужна електростанція

У Паллоневі, заболоченому районі на півдні Фінляндії, планують побудувати сонячну електростанцію потужністю 500 МВт.

У проекті сонячної електростанції, який розробляє спеціальносозданная компанія ATP Palloneva, вказана вартість сонячної енергії. Її оцінюють в менш 0,04 євро/кВт*год. Для Фінляндії це дуже дешево, адже країна не може похвалитися високою сонячною радіацією.

Також ми писали про те, що в Південній Кореї виявили спосіб перетворення аміаку в зелений водень. А в Фінляндії вже почали випробування двигуна на 100% -му водні.