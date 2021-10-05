Великобритания до 2035 года полностью перейдет на электроэнергию из "чистых источников"

Джонсон заявил, что переход на возобновляемые источники энергии защитит потребителей от колебаний импортных цен на нефть и газ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Великобритания планирует до 2035 года полностью перейти на электроэнергию из "чистых источников" – основу энергосистемы будут составлять возобновляемые источники энергии и атомные электростанции.

Как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, собственное производство чистой энергии поможет также снизить и расходы, передает Bloomberg.

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"Впервые Великобритания не будет зависеть от углеводородов, поступающих из-за границы, со всеми капризами цен на углеводороды и рисками для карманов людей и потребителей", – заявил Джонсон.

Он отметил, что после 2030 года британцы больше не смогут купить новый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на углеводородном топливе.

"Мы собираемся перейти на электромобили или автомобили, работающие на водороде или на чистой энергии того или иного типа", – отметил Джонсон.

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В Финляндии появится мощная электростанция

В Паллоневе, заболоченном районе на юге Финляндии, планируют построить солнечную электростанцию ​​мощностью 500 МВт.

В проекте солнечной электростанции, который разрабатывает специальносозданная компания ATP Palloneva, указана стоимость солнечной энергии. Ее оценивают в менее 0,04 евро / кВт*ч. Для Финляндии это очень дешево, ведь страна не может похвастаться высокой солнечной радиацией.

Также мы писали о том, что в Южной Корее обнаружили способ превращения аммиака в зеленый водород. А в Финляндии уже начали испытания двигателя на 100%-м водороде.