В Україну повернулася російська мережа супермаркетів, а тарифи на комуналку продовжують рости – найважливіше про гроші за тиждень

В Україні дорожчають продукти, а супермаркети Mere знову вийшли на український ринок. Колаж: "Сьогодні"

Протягом робочого тижня 9-13 серпня в Україні росли тарифи і ціни на продукти, а тим часом російська мережа супермаркетів Mere, проти якої виступав секретар РНБО Олексій Данілов, повернулася в Україну.

Понеділок. Рекордні ціни на автогаз

9 серпня в Україні на заправках рекордно зросла середня вартість скрапленого газу – 17,22 грн за літр. У мережі ОККО автогаз подорожчав на 30 копійок за літр, до 17,99 грн, а на АЗС AMIC зросла ціна на 7 копійок за літр, до 17 грн.

На 20 копійок ціни підняли такі заправки:

"Паралель";

"Автотранс";

UPG;

Glusco;

"Катрал";

"Авантаж 7";

Marshal.

В межах 5-15 копійок за літр підвищили ціни такі мережі: SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS Chipo, Mottо.

Вівторок. Подорожчання комуналки

За липень 2021 в Україні на 0,6% зросли середні тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива . За рік же тарифи піднялися на 35,5% – найбільше подорожчав природний газ.

Як змінилися різні тарифи:

Утримання та ремонт житла – плюс 1,4% за липень, плюс 6,7% за рік;

водопостачання – не змінилися за липень, плюс 11% за рік;

водовідведення – не змінилися за липень, плюс 17,5% за рік;

утримання прибудинкових територій – плюс 0,1% за липень, плюс 3% за рік;

газ – плюс 3,3% за липень, плюс 164,5% за рік;

опалення і гаряча вода – не змінилися за липень, плюс 13,9% за рік.

Середа. Підвищення зарплат педагогам до 4 тисяч доларів

Міністр освіти Сергій Шкарлет вважає, що зарплати викладачів в Україні реально підвищити до 4000 доларів після завершення першого етапу реформи вищої освіти, але на такі зарплати можуть розраховувати не всі.

", коли буде запущений Президентський університет. Для кращих викладачів 4000 доларів будуть реальністю. Звичайно, не для всіх. Але це буде точка перезавантаження нашої вищої освіти", – сказав Шкарлет.

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У 2021 році передбачено два підвищення зарплат для педагогів:

перше відбулося з 1 січня, зарплати зросли на 20%;

друге підвищення заплановано на грудень – зростання складе 9%.

Четвер. Повернення російської мережі супермаркетів в Україні

В Україні свій перший магазин відкрила російська мережа супермаркетів Mere, яка, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова є спецоперацією російських спецслужб.

Мережа вже запустилася в Нікополі і в Павлограді (Дніпропетровська область). До кінця року у компанії в планах запустити в Україні 40 супермаркетів. В першу чергу відкривати їх хочуть в Дніпропетровській і Київській областях.

П'ятниця. Зростання тарифів і цін на продукти

В Україні більш ніж за пів року зросли тарифи – на 9,7% (в порівнянні з груднем 2020 року), а продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 8,6%.

Тарифи зросли найбільше в таких областях:

Херсонська – на 24,4%;

Полтавська – на 21,2%;

Кіровоградська – на 16,4%.

На продукти харчування та безалкогольні напої найбільше зросли ціни:

в Києві – 10,7%;

Сумській області – 10,4%;

Черкаської області – 9,9%.

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