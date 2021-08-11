Зарплати освітян виростуть до 4000 доларів – кому чекати підвищення

Міністр освіти Шкарлет анонсував істотне підвищення окладів для декого з українських викладачів

Викладачам обіцяють космічні зарплати / Фото: Сьогодні, REUTERS/Rafael Marchante

Зарплати викладачів в Україні реально підвищити до 4000 доларів після завершення першого етапу реформи вищої освіти. Однак такі зарплати будуть отримувати не всі.

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Про це ексклюзивно розповів "Сьогодні" міністр освіти Сергій Шкарлет.

"[Це трапиться], коли буде запущений президентський університет. Для найкращих викладачів 4000 доларів будуть реальністю. Звичайно, не для всіх. Але це буде точка перезавантаження нашої вищої освіти", – сказа Шкарлет.

У 2021 році передбачено два підвищення зарплат для педагогів:

перше відбулося з 1 січня, зарплати зросли на 20%;

друге підвищення заплановано на грудень – зростання складе 9%.

"Тому за 2021-й буде підвищення майже на 30%. На 2022-й очікується підвищення на кінець року – приблизно на 10%", – анонсував Шкарлет.

Президентський університет

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський підписав указ про створення в Києві президентського університету, який буде випускати фахівців для забезпечення безпеки держави.

Університет готуватиме фахівців у таких сферах:

інформаційна та кібербезпека;

штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні, енергетичні та біотехнології.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" порівняв зарплати вчителів в Україні та Європі.

Також повідомлялося, що учнів молодших класів будуть оцінювати по-новому. Це стосується 1-4 класів середніх шкіл. Оцінювати дозволили за допомогою так званої вербальної і рівневої оцінок, останню запропоновано позначати буквами.

Старшу школу, до речі, теж чекають реформи. Подробиці дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":