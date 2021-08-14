В Украину вернулась российская сеть супермаркетов, а тарифы на коммуналку продолжают расти – самое важное о деньгах за неделю

В Украине дорожают продукты, а супермаркеты Mere снова вышли на украинский рынок. Коллаж: "Сегодня"

В течение рабочей недели 9-13 августа в Украине росли тарифы и цены на продукты, а тем временем российская сеть супермаркетов Mere, против которой выступал секретарь СНБО Алексей Данилов, вернулась в Украину.

Понедельник. Рекордные цены на автогаз

9 августа в Украине на заправках рекордно выросла средняя стоимость сжиженного газа – 17,22 грн за литр. В сети ОККО автогаз подорожал на 30 копеек за литр, до 17,99 грн, а на АЗС AMIC выросла цена на 7 копеек за литр, до 17 грн.

На 20 копеек цены подняли такие заправки:

"Параллель";

"Автотранс";

UPG;

Glusco;

"Катрал";

"Авантаж 7";

Marshal.

В пределах 5-15 копеек за литр повысили цены такие сети: SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS Chipo, Mottо.

Вторник. Подорожание коммуналки

За июль 2021 в Украине на 0,6% выросли средние тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. За год же тарифы поднялись на 35,5% – больше всего подорожал природный газ.

Как изменились разные тарифы:

Содержание и ремонт жилья – плюс 1,4% за июль, плюс 6,7% за год;

водоснабжение – не изменились за июль, плюс 11% за год;

водоотведение – не изменились за июль, плюс 17,5% за год;

содержание придомовых территорий – плюс 0,1% за июль, плюс 3% за год;

газ – плюс 3,3% за июль, плюс 164,5% за год;

отопление и горячая вода – не изменились за июль, плюс 13,9% за год.

Среда. Повышение зарплат педагогам до 4 тысяч долларов

Министр образования Сергей Шкарлет считает, что зарплаты преподавателей в Украине реально повысить до 4000 долларов после завершения первого этапа реформы высшего образования, но на такие зарплаты могут рассчитывать не все.

", когда будет запущен Президентский университет. Для лучших преподавателей 4000 долларов будут реальностью. Конечно, не для всех. Но это будет точка перезагрузки нашего высшего образования", – сказал Шкарлет.

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В 2021 году предусмотрено два повышения зарплат для педагогов:

первое состоялось с 1 января, зарплаты выросли на 20%;

второе повышение запланировано на декабрь – рост составит 9%.

Четверг. Возвращение российской сети супермаркетов в Украину

В Украине свой первый магазин открыла российская сеть супермаркетов Mere, которая, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова является спецоперацией российских спецслужб.

Сеть уже запустилась в Никополе и в Павлограде (Днепропетровская область). До конца года у компании в планах запустить в Украине 40 супермаркетов. В первую очередь открывать их хотят в Днепропетровской и Киевской областях.

Пятница. Рост тарифов и цен на продукты

В Украине более чем за пол года выросли тарифы – на 9,7% (по сравнению с декабрем 2020 года), а продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 8,6%.

Тарифы выросли больше всего в таких областях:

Херсонская – на 24,4%;

Полтавская – на 21,2%;

Кировоградская – на 16,4%.

На продукты питания и безалкогольные напитки больше всего выросли цены:

в Киеве – 10,7%;

Сумской области – 10,4%;

Черкасской области – 9,9%.

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