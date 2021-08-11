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Зарплаты педагогов вырастут до 4000 долларов – кому ждать повышения

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
11 августа, 11:45
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Министр образования Шкарлет анонсировал существенное повышение окладов для некоторых украинских преподавателей
Преподавателям обещают космические зарплаты
Преподавателям обещают космические зарплаты / Фото: Сегодня, REUTERS/Rafael Marchante

Зарплаты преподавателей в Украине реально повысить до 4000 долларов после завершения первого этапа реформы высшего образования. Однако такие зарплаты будут получать не все.

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Об этом эксклюзивно рассказал "Сегодня" министр образования Сергей Шкарлет.

"[Это случится], когда будет запущен президентский университет. Для лучших преподавателей 4000 долларов будут реальностью. Конечно, не для всех. Но это будет точка перезагрузки нашего высшего образования", – сказа Шкарлет.

В 2021 году предусмотрено два повышения зарплат для педагогов:

  • первое состоялось с 1 января, зарплаты выросли на 20%;
  • второе повышение запланировано на декабрь – рост составит 9%.

"Поэтому за 2021-й будет повышение почти на 30%. На 2022-й ожидается повышение на конец года – примерно на 10%", – анонсировал Шкарлет.

Президентский университет

В конце мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Киеве президентского университета, который будет выпускать специалистов для обеспечения безопасности государства.

Университет будет готовить специалистов в таких сферах:

  • информационная и кибербезопасность;
  • искусственный интеллект;
  • нанотехнологии;
  • аэрокосмические, энергетические и биотехнологии.
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Напомним, ранее сайт "Сегодня" сравнил зарплаты учителей в Украине и Европе.

Также сообщалось, что учеников младших классов будут оценивать по-новому. Это касается 1-4 классов средних школ. Оценивать разрешили c помощью так называемой вербальной и уровневой оценок, последнюю предложено обозначать буквами.

Старшую школу, кстати, тоже ждут реформы. Подробности узнавайте из сюжета "Сегодня":

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