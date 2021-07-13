В Україні знову зросли ціни. Що подорожчало найбільше

Національний банк пояснив, за рахунок чого інфляція в Україні залишилася високою та не вписалася в цільові значення

Ціни не зупиняються / Фото: Getty Images, Depositphotos

В Україні за підсумками червня 2021 року річна інфляція залишилася на рівні 9,5%, що значно вище за ціль Національного банку в 5% плюс-мінус один відсотковий пункт. Зокрема, прискорилося зростання цін на:

оброблені продовольчі товари (+12,1% в річному вимірі);

послуги (+8,1%);

непродовольчі товари (+1,6%).

Зате сповільнилося зростання цін на сирі продукти харчування (до 5,1% рік до року), повідомили в Національному банку України (НБУ). А адміністративно регульовані ціни підвищилися на 18%.

Продукти

Прискорилося зростання цін на соняшникову олію і продукти її переробки – майонези, маргарини, спреди.

Молоко стало дорожчати швидше через збільшення вартості кормів і скорочення виробництва.

Високі світові ціни на цукор і поганий урожай цукрових буряків зумовили подальше подорожчання цукру на внутрішньому ринку.

на внутрішньому ринку. Макаронні і кондитерські вироби, м'ясні та молочні продукти теж подорожчали – через збільшення виробничих витрат на сировину.

Ціни на ягоди сповільнили зростання через сезонне збільшення пропозиції. Те ж стосується ранніх овочів.

Інші товари

Найсильніше дорожчала фармацевтична продукція, меблі та побутова техніка. Відновилося зростання цін на товари для особистого догляду та електроніку.

Водночас темпи падіння цін на одяг і взуття залишилися на рівні попереднього місяця, а подорожчання автомобілів дещо сповільнилося.

Послуги

Швидше за все дорожчали такі послуги:

Реклама

харчування в кафе, ресторанах тощо;

квитки в кіно і на концерти, а також інші послуги сфери культури і відпочинку;

страхування особистого транспорту;

кабельне телебачення та інтернет;

таксі.

При цьому сповільнилося зростання вартості туристичних послуг.

Тарифи

Вартість природного газу для населення продовжила стрімко рости в річному вимірі насамперед на тлі низької бази порівняння. Водночас у місячному вимірі подорожчання виявилося незначним через введення річних контрактів з фіксованими тарифами.

Збільшення виробничих витрат, зокрема на пальне і оплату праці, позначилося на вартості транспортних послуг. У червні зросли тарифи на проїзд у громадському транспорті в декількох обласних центрах. Прискорилося також подорожчання алкогольних напоїв, насамперед через підвищення цін на пиво.

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