В Украине снова выросли цены. Что подорожало сильнее всего

Национальный банк объяснил, за счет чего инфляция в Украине осталась высокой и не вписалась в целевые значения

Цены не останавливаются / Фото: Getty Images, Depositphotos

В Украине по итогам июня 2021 года годовая инфляция осталась на уровне 9,5%, что значительно выше цели Национального банка в 5% плюс-минус один процентный пункт. В частности, ускорился рост цен на:

обработанные продовольственные товары (+12,1% в годовом исчислении);

услуги (+8,1%);

непродовольственные товары (+1,6%).

Зато замедлился рост цен на сырые продукты питания (до 5,1% год к году), сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). А административно регулируемые цены повысились на 18%.

Продукты

Ускорился рост цен на подсолнечное масло и продукты его переработки – майонезы, маргарины, спреды.

Молоко стало дорожать быстрее из-за увеличения стоимости кормов и сокращения производства.

Высокие мировые цены на сахар и плохой урожай сахарной свеклы обусловили дальнейшее подорожание сахара на внутреннем рынке.

на внутреннем рынке. Макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты тоже подрожали – из-за увеличения производственных расходов на сырье.

Цены на ягоды замедлили рост из-за сезонного увеличения предложения. То же касается ранних овощей.

Другие товары

Сильнее всего дорожала фармацевтическая продукция, мебель и бытовая техника. Возобновился рост цен на товары для личного ухода и электронику.

Зато темпы падения цен на одежду и обувь остались на уровне предыдущего месяца, а подорожание автомобилей несколько замедлилось.

Услуги

Быстрее всего дорожали такие услуги:

Реклама

питание в кафе, ресторанах и т.д.;

билеты в кино и на концерты, а также другие услуги сферы культуры и отдыха;

страхование личного транспорта;

кабельное телевидение и интернет;

такси.

При этом замедлился рост стоимости туристических услуг.

Тарифы

Стоимость природного газа для населения продолжила стремительно расти в годовом измерении прежде всего на фоне низкой базы сравнения. В то же время в месячном измерении подорожание оказалось незначительным из-за введения годовых контрактов с фиксированными тарифами.

Увеличение производственных расходов, в частности на топливо и оплату труда, сказалось на стоимости транспортных услуг. В июне выросли тарифы на проезд в общественном транспорте в нескольких областных центрах. Ускорилось также подорожание алкогольных напитков, прежде всего из-за повышения цен на пиво.

Напомним, ранее проверка "Сегодня" показала, что за борщ и окрошку приходится платить все больше: