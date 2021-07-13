В Украине снова выросли цены. Что подорожало сильнее всего

Цены не останавливаются / Фото: Getty Images, Depositphotos
В Украине по итогам июня 2021 года годовая инфляция осталась на уровне 9,5%, что значительно выше цели Национального банка в 5% плюс-минус один процентный пункт. В частности, ускорился рост цен на:
- обработанные продовольственные товары (+12,1% в годовом исчислении);
- услуги (+8,1%);
- непродовольственные товары (+1,6%).
Зато замедлился рост цен на сырые продукты питания (до 5,1% год к году), сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). А административно регулируемые цены повысились на 18%.
Продукты
- Ускорился рост цен на подсолнечное масло и продукты его переработки – майонезы, маргарины, спреды.
- Молоко стало дорожать быстрее из-за увеличения стоимости кормов и сокращения производства.
- Высокие мировые цены на сахар и плохой урожай сахарной свеклы обусловили дальнейшее подорожание сахара на внутреннем рынке.
- Макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты тоже подрожали – из-за увеличения производственных расходов на сырье.
- Цены на ягоды замедлили рост из-за сезонного увеличения предложения. То же касается ранних овощей.
Другие товары
Сильнее всего дорожала фармацевтическая продукция, мебель и бытовая техника. Возобновился рост цен на товары для личного ухода и электронику.
Зато темпы падения цен на одежду и обувь остались на уровне предыдущего месяца, а подорожание автомобилей несколько замедлилось.
Услуги
Быстрее всего дорожали такие услуги:
- питание в кафе, ресторанах и т.д.;
- билеты в кино и на концерты, а также другие услуги сферы культуры и отдыха;
- страхование личного транспорта;
- кабельное телевидение и интернет;
- такси.
При этом замедлился рост стоимости туристических услуг.
Тарифы
Стоимость природного газа для населения продолжила стремительно расти в годовом измерении прежде всего на фоне низкой базы сравнения. В то же время в месячном измерении подорожание оказалось незначительным из-за введения годовых контрактов с фиксированными тарифами.
Увеличение производственных расходов, в частности на топливо и оплату труда, сказалось на стоимости транспортных услуг. В июне выросли тарифы на проезд в общественном транспорте в нескольких областных центрах. Ускорилось также подорожание алкогольных напитков, прежде всего из-за повышения цен на пиво.
Напомним, ранее проверка "Сегодня" показала, что за борщ и окрошку приходится платить все больше:
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