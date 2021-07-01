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Вдвое дороже, чем в Европе: в Украине взлетели цены на сахар

1 июля 2021 15:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Производители кондитерских изделий жалуются на то, что украинский продукт оказался самым дорогим в мире

Кондитерка подорожала из-за роста цен на сахар

Кондитерка подорожала из-за роста цен на сахар / Фото: Pixabay

Несмотря на предпринятые меры по снижению цен на сахар, стоимость этого продукта в Украине сейчас почти вдвое выше, чем в странах Европы. Это привело к подорожанию кондитерских изделий на 15-20%, ведь их производители начали проигрывать конкуренцию иностранным компаниям. Ценовая ситуация связана с дефицитом сырья, а потому стабилизировать ситуацию могли бы новые импортные поставки.

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Об этом рассказал сообщил президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк.

"На протяжении уже 11 месяцев наша переработка получает сахар по самой высокой в мире цене. Стоимость сахара на Лондонской бирже упала до 432 долларов за тонну, в то время как в Украине цена выросла до более чем 780 долларов за тонну. То есть сегодня цена на сахар в Украине почти в два раза выше, чем европейская цена", – сказал Балдинюк.

Он напомнил, что производство сахара в Украине в прошлом сезоне составило менее 1,2 млн тонн при потреблении внутри страны 1,5 млн тонн. С учетом импорта, дефицит составляет 60-70 тыс. тонн.

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Как сообщалось, причиной дефицита сырья стала неблагоприятная для урожая погода и уменьшение площадей под посевами сахарной свеклы.

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