В Україні різко взлетіла середня зарплата: кому та скільки платять

Українцям щедро платили останній місяць 2021 року / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У грудні 2021 року реальна середня зарплата українця зросла на 21,5%, якщо порівнювати із листопадом. Якщо ж порівняти показники за рік – зарплата стала більшою майже на 12%.

Про це свідчать дані Держстату.

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Так, штатний співробітник підприємств, установ та організацій у грудні минулого року отримував за свою роботу 17 453 грн (на 3 171 гривню більше, ніж місяцем раніше).

Найбільше заробляють жителі Києва — у столиці працівникам платили останній місяць 2021 року 26 759 грн ( +22,7% за рік), а найменше праця цінується в Кіровоградської області – 13 331 грн ( +16,4% ).

У яких сферах діяльності платили найбільше:

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Фінансова та страхова діяльність 31 274 грн

Інформації та телекомунікації 29 963 грн

А найменші зарплати були у фері організації харчування та тимчасового розміщення – 9 710 грн (+10%).

Зарплати

Розмір мінімальної зарплати з 1 грудня виріс на 500 гривень. Тепер вона складає 6500 грн . За 2021 рік це вже друге підвищення. Наступне заплановане у жовтні 2022 року та "мінімалка" складе 6700 гривень .

Середня зарплата українців уперше за всю історію незалежності перевищила позначку 500 доларів, тобто 14 тисяч гривень. Про це президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи із промовою у Верховній Раді.

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Хоча президентські слова підтверджує офіційна статистика, фахівці кажуть, що середня зарплата вважається неправильно. Наприклад, враховують лише штатних працівників, а це лише сім мільйонів українців.

Раніше ми повідомляли, що в країні у 2022 році ще більше подорожчають продукти харчування . Українцям доведеться платити на 22-25% більше за їжу. Також ми писали, із чим українська економіка входить до 2022 року .