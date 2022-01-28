В Украине резко взлетела средняя зарплата: кому и сколько платят

Украинцам щедро платили в последний месяц 2021 года / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В декабре 2021 года реальная средняя зарплата украинца выросла на 21,5%, если сравнивать с ноябрем. Если же сравнит показатели за год – зарплата стала больше почти на 12%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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Так, штатный сотрудник предприятий, учреждений и организаций в декабре прошлого года получал за свою работу 17 453 грн ( на 3 171 гривну больше, чем месяцем ранее).

Больше всех зарабатывают жители Киева — в столице сотрудникам платили в последний месяц 2021 года 26 759 грн (+22,7% за год), а меньше всего труд ценится в Кировоградской области – 13 331 грн (+16,4%).

В каких сферах деятельности платили больше всего:

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финансовая и страховая деятельность — 31 274 грн;

информации и телекоммуникации — 29 963 грн.

А самые маленькие зарплаты были в сфере организации питания и временного размещения — 9 710 грн (+10%).

А что с минимальной зарплатой

Размер минимальной зарплаты с 1 декабря вырос на 500 гривен. Теперь она составляет 6500 грн. За 2021 это уже второе повышение. Следующее запланированное в октябре 2022 года и "минималка" составит 6700 гривен.

Средняя зарплата украинцев в первий раз за всю историю независимости превысила отметку в 500 долларов, то есть 14 тысяч гривен. Об этом президент Владимир Зеленский заявил, выступая с речью в Верховной Раде.

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Хотя президентские слова подтверждает и официальная статистика, специалисты говорят, что средняя зарплата считается неправильно. К примеру, учитывают только штатных работников, а это только семь миллионов украинцев.

Ранее мы сообщали, что в стране в 2022 году еще больше подорожают продукты питания. Украинцам придется платить на 22-25% больше за еду. Также мы писали, с чем украинская экономика входит в 2022 год.