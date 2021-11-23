В Україні подорожчав "борщовий набір": скільки на ринку коштують овочі

На ринку все ще дешево продають томати / Фото: Колаж: Сьогодні

Для українців знову подорожчали овочі. На фермерському гуртовому ринку "Неждана" у селі Великі Копані на Херсонщині найбільше виросла ціна на капусту, а томати досі продають за літніми цінами.

Як свідчать дані моніторингу AgroTimes, на ринку білоголова капуста коштує 7 грн/кг, хоча ще минулого тижня була по 5-6 грн/кг.

Реклама

Подорожчали і інші види капусти:

"голубцева" – 9 грн/кг;

цвітна – по 18-20 грн/кг;

савойська, червоноголова та молода – по 10 грн/кг;

кольрабі – по 15 грн/кг;

пекінська капуста – по 9-10 грн/кг.

Експерти пояснюють це меншими, ніж зазвичай площами, прохолодною осінню, посухами, які завадили достигнути капусті.

Червоний буряк продають по 10 грн/кг, хоча раніше коштували 8-9 грн/кг. Проте досі дешеві ціни на томати – від 8 до 15 грн/кг, рожеві – за 18 грн/кг, черрі на гілці – 25 грн/кг, чорні томати – 24 грн/кг. Перці продають по 45 грн/кг (стиглі та велиці), а за гіршого вигляду – 12-17 грн/кг.

Реклама

На ринку, також, подорожчали:

кабачки – 35-40 грн/кг;

огірки по 45-48 грн/кг.

картоплю – 5 до 8грн/кг;

морква – 5-6 грн/кг;

цибуля – 8-9 грн/кг.

Що ще подорожчало?

В Україні у листопаді різко підскочили ціни на сало. Вони стали найвищими за останні кілька років – за нього просять понад 185 грн/кг. Також, змінилися ціни на бакалійні товари – із жовтня 2020 року по жовтень 2021-го подешевшало лише пшоно. Воно коштує 17,48 грн/кг – стало дешевше на 2,3%, якщо порівняти з минулим роком.

Подорожчали і популярні ковбасні вироби – сардельки та сосиски. На них у листопаді ціна зросла на 3,84%.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в українських супермаркетах змінили ціни на популярні продукти – молоко, яйця та цукор. Вони помітно подорожчали.