В Украине подорожал "борщовый набор": сколько на рынке стоят овощи

На рынке все еще дешево продают томаты / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинцев снова подорожали овощи. На фермерском оптовом рынке "Неждана" в селе Большие Копани на Херсонщине больше всего выросла цена на капусту, а томаты до сих пор продают по летним ценам.

Как свидетельствуют данные мониторинга AgroTimes, на рынке белокочанная капуста стоит 7 грн/кг, хотя еще на прошлой неделе была по 5-6 грн/кг.

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Подорожали и другие виды капусты:

"голубцовая" – 9 грн/кг;

цветная – по 18-20 грн/кг;

савойская, красноголовая и молодая – по 10 грн/кг;

кольраби – по 15 грн/кг;

пекинская капуста – по 9-10 грн/кг.

Эксперты объясняют это меньшими, чем обычно площадями, прохладной осенью, засухами, которые помешали созреть капусте.

Красную свеклу продают по 10 грн/кг, хотя раньше стоила 8-9 грн/кг. Однако до сих пор дешевые цены на томаты – от 8 до 15 грн/кг, розовые – за 18 грн/кг, черри на ветке – 25 грн/кг, черные томаты – 24 грн/кг. Перцы продают по 45 грн/кг (спелые и крупные), а по худшему виду – 12-17 грн/кг.

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На рынке также подорожали:

кабачки – 35-40 грн/кг;

огурцы по 45-48 грн/кг.

картофель – 5 до 8грн/кг;

морковь – 5-6 грн/кг;

лук – 8-9 грн/кг.

Что еще подорожало?

В Украине в ноябре резко подскочили цены на сало . Они стали самыми высокими за последние несколько лет – за него просят больше 185 грн/кг. Также, изменились цены на бакалейные товары – с октября 2020 по октябрь 2021 подешевело лишь пшено. Оно стоит 17,48 грн/кг – стало дешевле на 2,3% по сравнению с прошлым годом.

Подорожали и популярные колбасные изделия – сардельки и сосиски. На них в ноябре цена увеличилась на 3,84%.

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Ранее мы сообщали, что в украинских супермаркетах сменили цены на популярные продукты – молоко, яйца и сахар. Они заметно подорожали.