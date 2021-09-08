В Україні легалізували криптовалюту

Криптовалюта виходить з тіні / Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 8 вересня, Верховна Рада легалізувала в Україні криптовалюту. Профільний законопроєкт підтримали 276 депутатів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

"У нас є потенціал посісти провідні позиції на світовому крипторинку. Україна – одна з лідерів з використання криптовалюти у світі", – звернув увагу міністр.

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За його словами, на даному етапі загальна капіталізація криптоіндустрії перевищила 2 трильйони доларів США. В Україні щоденний оборот віртуальних активів становить 1 млрд грн. Але через те, що все відбувається в тіні, міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. До того ж, ні з однієї операції з віртуальними активами не платяться податки.

"Ми створюємо топову юрисдикцію, де у криптокомпаній будуть прозорі умови взаємовідносин з державою, зручна робота з регулятором і вигідне оподаткування", – заявив міністр.

До слова, до сьогоднішнього дня у криптовалюти не було визначеного правового статусу в Україні, тому декларувати її не потрібно було. У Державній податковій службі ще не пояснили, що тепер робити українцям.

Прогнози експертів, щодо біткоїну

Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що у біткоїна є потенціал досягти 100 тисяч доларів. За його словами, Bitcoin стане цифровим "золотом".

Керівник інвестиційного департаменту ICB Fund Аарон Хомський говорить, що біткоїну заважає розвиватися регулярна невизначеність. Після кризи, що виникла в 2008 році, банки почали "рятувати" економіку не тільки шляхом зниження ставок, а й викупом цінних паперів з ринку за рахунок насичення фінансової системи ліквідністю, вважає аналітик.

Нагадаємо, справжнім творцем біткоїну, що ховається за псевдонімом Сатосі Накамото, може виявитися програміст Хел Фінні. До такого висновку прийшов головний аналітик Bloomberg Ерік Балчунас.

Водночас японська криптовалютна біржа Liquid повідомила про злом гаманців. Фахівці підрахували, що хакери вивели цифрові активи на суму понад 80 млн доларів.

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