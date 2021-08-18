У Bloomberg викрили "справжнього" творця біткоїна

Справжнім творцем біткоїна, що ховається за псевдонімом Сатоші Накамото, може виявитися програміст Хел Фінні. У криптовалютному співтоваристві Фінні відомий як один з перших прихильників біткоїна.
Такого висновку дійшов головний аналітик Bloomberg Ерік Балчунас.
Він ознайомився з публікацією Фінні, яку той представив на одному з форумів в 1993 році. У ній Фінні міркував про ідею створення криптовалютних торгових карт, принцип роботи яких схожий з невзаємозамінними токенами (NFT).
Балчунас вважає, що Фінні брав участь в розробці криптовалют і провів першу біткоїн-транзакцію з загадковим Сатоші Накамото в січні 2009 року.
Фінні помер в 2014 році у віці 58 років. Причиною смерті став бічний аміотрофічний склероз.
Загадка Сатоші Накамото
Достовірно відомо лише те, що Сатоші Накамото – це псевдонім людини або групи людей, які розробили протокол криптовалюта біткоїн. Накамото також створив першу версію програмного забезпечення, в якому цей протокол був реалізований.
Накамото відійшов від справ близько 10 років тому. Він вважав за краще залишитися анонімом, бо ідеологія біткоїна передбачає "відмову від ідолопоклонства".
У 2015 році Wired і Gizmodo випустили матеріали, в яких стверджувалося, що під псевдонімом Сатоши Накамотоскривается австралієць Крейг Стівен Райт. У травні 2016 року Райт підтвердив цю інформацію та заявив, що створив біткоїн разом з Дейвом Клейманом і Хелом Фінні. Однак Райт не надав переконливих доказів, тому багато експертів сумніваються в його твердженнях і причетності до створення біткоїна.
Статок Сатоші Накамото, який за різними оцінками володіє від 750 тис. до 1,1 млн біткоїнів, в квітні цього року оцінювався в 61 млрд доларів.
Вранці 18 серпня, за даними CoinDesk, біткоїн торгується по 45,1 тис. доларів за монету. Капіталізація ринку головної криптовалюти перевищує 840 млрд доларів.
Нагадаємо, на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. Доларів, які фіксувалися в квітні. Крім того, біткоїну передрікали обвал ще на 80%.
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