В Україні дорожчають крупи: скільки зараз коштують гречка, рис та пшоно

У січні в Україні найпопулярніші крупи стали дорожчими на пару гривень / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні у перший місяць 2022 року різко зросли ціни на крупи. Наприклад, за один кілограм гречки зараз просять трохи більше 50 гривень.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

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Порівняно з груднем 2021 року, рис, пшоно та гречка подорожчали на 3-4 гривні.

Скільки зараз коштують крупи:

пшоно – 21,67 грн/кг;

рис довгий – 41,90 грн/кг;

рис круглий – 35,20 грн/кг;

гречка – 50,85 грн/кг.

Подешевшав у ціні тільки пропарений рис: 35,68 грн. до 35,23 грн.

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Держрегулювання цін

12 січня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити граничний рівень торгової надбавки на деякі види продуктів.

Згідно з ним, держрегулювання цін стосується наступних продуктів :

цукровий пісок;

пшеничне борошно вищого ґатунку;

макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель із борошна пшеничного вищого ґатунку);

молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці);

соняшникова олія;

курячі яйця категорії С1;

птиця (куряча тушка);

вершкове масло жирністю 72,5 відсотка.

Раніше ми розповідали, що підвищення цін на продукти в Україні вже торкнулося овочів із так званого "борщового набору, і писали, як українці переплачують за хліб.