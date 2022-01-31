В Украине дорожают крупы: сколько сейчас стоят гречка, рис и пшено

В январе в Украине самые популярные крупы стали дороже на пару гривен / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
В Украине в первый месяц 2022 года резко выросли цены на крупы. К примеру, за один килограмм гречки сейчас просят чуть больше 50 гривен.
Об этом сообщается на сайте Минфина.
По сравнению с декабрем 2021 года, рис, пшено и гречка подорожали на 3-4 гривни.
Сколько сейчас стоят крупы:
- пшено – 21,67 грн/кг;
- рис длинный – 41,90 грн/кг;
- рис круглый – 35,20 грн/кг;
- гречка – 50,85 грн/кг.
Подешевел в цене только пропаренный рис: 35,68 грн до 35,23 грн.
Госрегулирование цен
12 января Кабинет министров Украины принял решение ввести предельный уровень торговой надбавки на некоторые виды продуктов.
Согласно ему, госрегулирование цен касается следующих продуктов:
- сахар-песок;
- пшеничная мука высшего сорта;
- макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);
- молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);
- подсолнечное масло;
- куриные яйца категории С1;
- птица (куриная тушка);
- сливочное масло жирностью 72,5 процента.
Ранее мы рассказывали, что повышение цен на продукты в Украине уже коснулось овощей из так называемого "борщевого набора, и писали, как украинцы переплачивают за хлеб.