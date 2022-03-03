У Росії у прямому ефірі випили за смерть фондового ринку (відео)

Експерти в РФ вже поховали свій фондовий ринок / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Фінансовий експерт випив за смерть фондового ринку РФ у прямому ефірі.

Це сталося на телеканалі "РБК", передають Telegram-канали.

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Ведуча поставила питання експерту з біржових стратегій Олександру Бутманову про те, чи стали біржові стратегії атавізмом у нинішній ситуації. На це економіст сказав, що передає привіт Сергію Усиченку, який ще 12 років тому випив за смерть фондового ринку.

"Сьогодні я п'ю газовану воду. Дорогий фондовий ринку, ти був нам близький, був цікавий, спочивай з миром, любий мій товаришу", – сказав експерт і зробив ковток із пляшки.

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Що відбувається з економікою РФ?

Західні країни ввели багато руйнівних, потужних санкцій проти РФ у відповідь на путінський напад на Україну. Санкції спрямовані й на Центробанк РФ, саме на його міжнародні резерви.

Також з Росії почали масово виходити світові компанії з різних сфер. Вони відмовилися вести бізнес у країні-агресорі і спонсорувати вбивства.

На тлі воєнних дій рекордно обвалилися акції найбільших компаній РФ, наприклад цінні папери Ощадбанку 2 березня знецінилися до 1 цента.

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Рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг Росії з ВВВ до В, що означає "суттєвий ризик дефолту".

"Сьогодні" також писали, на скільки обвалився російський рубль і як Росія перетворюється на Північну Корею.