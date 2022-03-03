В России в прямом эфире выпили за смерть фондового рынка (видео)

Эксперты в РФ уже похоронили свой фондовый рынок / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Финансовый эксперт выпил за смерть фондового рынка РФ в прямом эфире.

Это произошло на телеканале "РБК", передают Telegram-каналы.

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Ведущая задала вопрос эксперту по биржевым стратегиям Александру Бутманову о том, стали ли биржевые стратегии атавизмом в нынешней ситуации. На это экономист сказал, что передает привет Сергею Усиченко, который еще 12 лет назад выпил за смерть фондового рынка.

"Сегодня я пью газировку. Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, был интересен, покойся с миром, дорогой мой товарищ", – сказал эксперт и сделал глоток из бутылки.

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Что происходит с экономикой РФ?

Западные страны ввели множество мощных, разрушительных санкций против РФ в ответ на путинское нападение на Украину. Санкции направлены и на Центробанк РФ, а именно на его международные резервы.

Также из России начали массово выходить мировые компании из самых разных сфер. Они отказались вести бизнес в стране-агрессоре и спонсировать убийства.

На фоне военных действий рекордно обвалились акции крупнейших компаний РФ, например ценные бумаги Сбербанка 2 марта обесценились до 1 цента.

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Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг России с ВВВ до В, что подразумевает "существенный риск дефолта".

"Сегодня" также писали, на сколько обвалился российский рубль и как Россия превращается в Северную Корею.