У Приват24 стався збій. Як проводити платежі?

Якщо клієнт виконав повторні платежі, вони повернуться йому на картку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Приват24, 9 жовтня, можлива тимчасова затримка при проведенні платежів. В системі стався технічний збій.

Про це повідомляє "Громадське".

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""Якщо клієнт потрапив у ситуацію, коли платіж чи переказ завис, просимо почекати та не проводити повторні. Всі платежі будуть виконані, не треба одразу ж робити повторний",", – зазначив представник банку Олег Серга.

За його словами, ПриватБанк вже працює над вирішенням цієї проблеми. Якщо клієнт виконав повторні платежі, вони повернуться йому на картку. Представник банку обіцяє повідомити, коли фахівці усунуть проблему.

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