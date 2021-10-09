В Приват24 произошел сбой. Как проводить платежи?

Если клиент выполнил повторные платежи, они вернутся ему на карточку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Приват24, 9 октября, возможна временная задержка при проведении платежей. В системе произошел технический сбой.

Об этом сообщает "Громадське".

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"Если клиент попал в ситуацию, когда платеж или перевод завис, просим подождать и не проводить повторные. Все платежи будут выполнены, не нужно сразу же делать повторный", – отметил представитель банка Олег Серга.

По его словам, ПриватБанк уже работает над устранением проблемы. Если клиент выполнил повторные платежи, они вернутся ему на карточку. Представитель банка обещает сообщить, когда специалисты устранят проблему.

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Ранее, в ПриватБанке сообщили, что на сегодня у их мобильного приложения 13,4 млн активных пользователей.

В Приват24 также можно купить гособлигации, в течение года украинцы приобрели ОВГЗ через приложение на сумму 1,3 млрд грн.

Всего в ПриватБанке было куплено облигаций на более чем 2 млрд грн.

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Однако нужно быть очень осторожным, так как мошенники продолжают наживаться на украинцах и даже научились брать на них кредиты через приложение Приват24.