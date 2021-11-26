В Ощадбанку пенсіонерам погрожують не віддавати гроші – що відбувається

Клієнтам Ощадбанку погрожують не виплачувати пенсії на ощадкнижку / Фото: Колаж: Сьогодні

На співробітників Ощадбанку поскаржилась клієнтка, якій вони погрожують не видати пенсію через те, що жінка відмовляється переходити на картковий рахунок.

Про це користувачка написала на сайті "Мінфін".

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За словами клієнтки, працівники одного з львівських відділень вже два місяці поспіль погрожують їй та її чоловіку, що не виплачуватимуть їм пенсію на ощадну книжку.

Таким чином клієнтів намагаються примусово перевести на карткові рахунки, які вони не хочуть відкривати.

"Аргумент єдиний від працівників Ощадбанку – у них багато роботи із нашими ощадкнижками, більше жодних законних підстав ми не почули, як і не бачили жодних офіційних попереджень про зміни в обслуговуванні ощадкнижок ні до нас особисто, ні у самому відділенні", – розповідає українка.

Обурена жінка пишу, що хоче захиститись від свавілля працівників і подати скаргу до компетентних органів. Ощадбанк відреагував на повідомлення та запевнив, що інформація щодо цієї ситуації вже перевіряється і незабаром клієнтам нададуть зворотний зв'язок.

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Як працюватиме Ощадбанк у "червоній зоні"

У ексклюзивному коментарі "Сьогодні" співробітники Ощадбанку розповіли, що фінансові установи перебувають у списку винятків.

Отже, для їх відвідування не потрібно пред’являти COVID-сертифікат, а також негативний ПЛР-тест чи сертифікат про одужання.

Однак для того, щоб зайти до відділення, потрібно надягти захисну маску і дотримуватись соціальної дистанції.

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Раніше ми писали, що за цей рік Ощадбанк сильно зменшив свій прибуток порівняно із 2020 роком.

"Сьогодні" також розповідали, що банк продасть деякі проблемні кредити українців на онлайн-аукціоні.