Впаде на саме "дно"? Що чекає на долар до кінця зими

Курс валют 5 січня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) на середу, 5 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
- 1 долар США – 27,29 грн;
- 1 євро – 30,77 грн;
- 1 злотий – 6,73 грн.;
- 10 російських рублів – 3,62 грн.
Порівняно з попереднім банківським днем, 4 січня, долар подорожчав на дві копійки, а євро подешевшав на 15 копійок. Курс злотого впав на одну копійку, рубль теж подешевшав на одну копійку.
Що було з курсом на міжбанку
- 4 січня долар подорожчав на чотири копійки, як у купівлі, так і у продажу. До завершення торгів він коштував 27,39/27,41 грн (купівля/продаж).
- Євро піднявся на чотири копійки у купівлі та продажу. До закриття європейська валюта торгувалася на рівні 30,91/30,93 грн (купівля/продаж).
Що робити з валютою до кінця зими?
Експерти радять поки що не купувати долар із двох причин:
- по-перше, не дати заробити продавцям на підвищеному курсі;
- по-друге, щоби не втратити після свят свої гроші.
За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, січень – це невдалий місяць для покупки валюти, оскільки до кінця зими долар може подешевшати до 27 грн.
"Сьогодні" раніше писали, що буде з курсом долара у першому кварталі 2022 року, а також розповідали, чому українці очікують зростання курсу долара до 30 грн.