Упадет на самое "дно"? Что ждет доллар до конца зимы

Курс валют 5 января / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 5 января, рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,29 грн;

1 евро – 30,77 грн;

1 злотый – 6,73 грн.;

10 российских рублей – 3,62 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 4 января, доллар подорожал на две копейки, а евро подешевел на 15 копеек. Курс злотого упал на одну копейку, рубль тоже подешевел на одну копейку.

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Что было с курсом на межбанке

4 января доллар подорожал на четыре копейки как в покупке, так и в продаже. На завершения торгов он стоил 27,39/27,41 грн (покупка/продажа).

Евро поднялся на четыре копейки в покупке и продаже. На закрытие европейская валюта торговалась на уровне 30,91/30,93 грн (покупка/продажа).

Что делать с валютой до конца зимы?

Эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам:

во-первых, не дать заработать продавцам на повышенном курсе;

во-вторых, чтобы не потерять после праздников свои деньги.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, январь – это неудачный месяц для покупки валюты, так как до конца зимы доллар может подешеветь. до 27 грн.

"Сегодня" писали, что будет с курсом доллара в первом квартале 2022 года, а также рассказывали, почему украинцы ожидают рост курса доллара до 30 грн.