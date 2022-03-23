Укрзалізниця запустила "Інтерсіті+" за кордон – куди курсуватиме та як купити квиток

Українці можуть виїхати в Польщу, Австрію й Угорщину поїздом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Із Києва до Перемишля знову курсуватиме поїзд "Інтерсіті+". Передбачається, що до Польщі зі столиці України потяг рушатиме щоранку о 8:30.

Як повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", квитки на поїзд № 715 уже можна придбати онлайн.

Реклама

Пасажири можуть замовити квиток на сайті компанії, а також в офіційних чатботах. Йдеться про соцмережі Viber, Telegram, Facebook і Apple Messages.

Як скористатися послугами бота?

Щоб купити квиток, потрібно зайти в зручний для вас застосунок та вибрати головне меню. Далі вибрати місце відправлення та точку, куди ви прямуєте, а також дату виїзду з України.

Забронювати місце можна як собі, так і кільком супутникам. За бажанням пасажирам пропонують купити напої. Вартість квитка становить 188 гривень.

Реклама

Інструкція від "Укрзалізниці"

Раніше в "Укрзалізниці" зазначили, що для поїздки в Польщу потрібно оформити квиток до Ягодина. Із ним можна доїхати до міста Холм та безкоштовно пересісти на польський "Інтерсіті".

Реклама

Нині доступні рейси з Києва, Дніпра, Харкова до Холма, з Одеси до Перемишля, з Києва до Варшави та Відня і Будапешта. Квитки до Польщі можна замовити як онлайн, так і в касах, до Австрії та Угорщини – лише в касах.

Платний проїзд

Під час війни "Укрзалізниця" є головним та надійним перевізником, який вивозить громадян з областей, де ведуться бойові дії, та доставляє на схід країни гуманітарну допомогу.

Евакуаційні поїзди є безкоштовними, однак для проїзду в іншому напрямку таки слід придбати квитки. Платний проїзд у компанії повернули з 21 березня. Це стосується рейсів як по Україні, так і за кордон.

Раніше ми розповідали про те, в яких країнах для українців ввели безоплатний проїзд на залізниці. Йдеться про 11 країн Євросоюзу. Читайте також про тарифи в громадському транспорті Польщі, Чехії, Словаччини та Німеччини.