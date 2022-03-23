"Укрзалізниця" продовжує евакуацію з гарячих точок – рейси на 23 березня

"Укрзалізниця" щоденно публікує графік додатково призначених евакуаційних поїздів, якими можна скористатися, щоб виїхати із гарячих точок.
Відповідний розклад поїздів на 23 березня розмістили на сайті "Укрзалізниці".
Рейси по Україні
Київ:
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- 8:00 – Інтерсіті+ Київ(Дарниця) – Львів
- 17:00 – Інтерсіті+ Київ(Дарниця) – Львів
Харків:
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів
- 11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ
- 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів
Дніпро:
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп
Краматорськ:
- 13:00 – 279/278 Краматорськ – Львів
- 16:00 – 285/284 Краматорськ – Львів
Одеса:
- 22:32 – Одеса – Ужгород
Інші:
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Слов'янськ
- 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Міжнародні евакуаційні рейси на 23 березня
Польща:
- 5:27 №7605/7606 Львів – Пшемисль
- 7:10 – №35/36 Львів – Пшемисль
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 12:12 – №7609/7610 Львів – Пшемисль
- 14:00 – №7623 Львів – Держкордон
- 17:00 – №7616/7617 Львів – Хелм (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 19:13 – №67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм
- 19:55 – №7601/7602 Львів – Пшемисль
Словаччина:
- 11:35 №8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)
- 16: 50 №961 Чоп – Чієрна над Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина:
- Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь
- 12:30 №33 Мукачево-Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево-Будапешт
Румунія:
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Австрія:
- 14:07 №749 Київ – Відень
В "Укрзалізниці" нагадують, що перетнути кордон країн ЄС, що межують з Україною, можна за наявності лише паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.
"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на деякі рейси
Усі нерегулярні евакуаційні рейси є безкоштовними, однак з 21 березня "Укрзалізниця" повертає платний проїзд на рейси, які із заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.
"Сьогодні" також писали, що деякі країни ЄС зробили безкоштовним проїзд у залізничному транспорті для українців та розповідали, як правильно евакуювати тварину.