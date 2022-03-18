Як перевезти авто в інше місто та скільки це коштує – роз'яснення від "Укрзалізниці"

Розповідаємо, як доставити своє авто в інше місто, користуючись залізницею

Як залізницею перевезти автомобіль / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Українці, що тимчасово виїжджають з України за кордон або переміщаються до західних областей країни через бойові дії, найчастіше це роблять, користуючись залізницею. Є і ті, хто їде на власному авто. Проте є ще одна можливість – перевезти авто залізницею.

Як це зробити, розповіли в пресслужбі "Укрзалізниці".

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Автомобілевози

Вагон-автомобілевоз – це металевий вагон, у якому є спеціальні засоби для кріплення автомобіля, а також система охорони. До одного вагона зазвичай вміщується 8 автомобілів. Його супроводжує провідник, який оформлює опис транспортного засобу, координує завантаження/вивантаження та наглядає за авто протягом поїздки.

Таким чином водії можуть замовити місце у вагоні й перемістити своє авто до потрібного міста.

Нині зробити це можна кількома маршрутами. Спеціальні вагони курсують з Києва, Харкова та Дніпра у напрямку Львова.

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Як замовити послугу та скільки це коштує

Замовити автомобілевоз можна щодня у складі пасажирських поїздів.

Оформити замовлення можна в касі вокзалу вашого міста, де ця послуга доступна. Водночас для харків'ян можливе оформлення у Львові з отриманням автомобіля після надання квитанції.

Коштує така послуга від 1200 до 1700 грн за тонну ваги автомобіля.

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Також "Укрзалізниця" має цілодобову гарячу лінію за номером 0 800 503 111, де можна дізнатися будь-які деталі щодо такого способу перевезення авто.

Евакуаційні рейси "Укрзалізниці" 18 березня

Раніше "Сьогодні" писали, що евакуаційні рейси залізницею 18 березня відправляють із Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська, Кривого Рогу, Запоріжжя і Одеси. Виїхати також можна до Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Детально про графіки та міста, в які можна дістатися залізницею, ми писали в цьому матеріалі.

Також ми розповідали, що українцям варто знати про правила дорожнього руху в Польщі, а також про те, що українським громадянам тепер легше обміняти гривню на злотий.