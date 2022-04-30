"Укрзалізниця" закрила продаж квитків онлайн – неможливо купити нічого

Українці тимчасово не зможуть купувати квитки УЗ онлайн / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні
"Укрзалізниця" оголосила про тимчасове призупинення продажу електронних квитків на поїзди.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Також у суботу, 30 квітня, не працюють сервіси онлайн підтримки та гаряча лінія.
В "Укрзалізниці" просять пасажирів поки що купувати квитки лише у касах та приїжджати на вокзали заздалегідь, щоб не створювати черги біля кас.
"Щойно сайт та чат-боти відновлять роботу – відразу повідомимо, докладаємо всіх зусиль", – йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
Посадка на евакуаційні рейси безкоштовна
Раніше "Сьогодні" писали, що посадка на евакуаційні рейси УЗ для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги.
Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть решта пасажирів.
Безкоштовним для українців зробили проїзд у залізничному транспорті 11 країн Євросоюзу.
Раніше ми розповідали, як українцям вигідно придбати квитки на потяги "Укрзалізниці", і писали, до якого числа можна повернути частину коштів за свій квиток.