Укрзалізниця повертає платний проїзд – які квитки потрібно купувати

Деякі рейси УЗ стануть платними / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Укрзалізниця почала евакуацію населення із гарячих точок. Багато рейсів оголосили евакуаційними та закрили продаж квитків на них.

Уже на тижні з 21 березня продаж квитків за деякими рейсами відновиться. Про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Реклама

Які рейси стануть платними

Укрзалізниця повертає платний проїзд для рейсів, які із заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.

"Платний проїзд для рейсів, які з заходу їдуть в центр, на схід та на південь. Вже на цьому тижні ми повертаємо платний проїзд за кордон до сусідніх країн", – заявив Камишін.

Посадка на евакуаційні рейси безкоштовна

Раніше "Сьогодні" вже писали, що посадка на евакуаційні рейси УЗ для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги. Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в потяг можуть решта пасажирів.

Крім того, безкоштовним для українців зробили проїзд у залізничному транспорті 11 країн Євросоюзу.

Реклама

Читайте також, куди можна виїхати потягом 20 березня.