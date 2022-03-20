"Укрзализныця" возвращает платный проезд – какие билеты нужно покупать

Некоторые рейсы УЗ станут платными / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Укрзализныця начала эвакуацию населения из горячих точек. Многие рейсы объявили эвакуационными и закрыли продажу билетов на них.

Уже с 21 марта продажа билетов на некоторые рейсы возобновится. Об этом сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

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Какие рейсы станут платными

"Укрзализныця" возвращает платный проезд на рейсы, которые с запада едут в центр, на восток и юг, а также в определенные страны.

"Платный проезд на рейсы, которые с запада едут в центр, на восток и на юг. Уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу в соседние страны", – заявил Камышин.

Посадка на эвакуационные рейсы бесплатная

Ранее "Сегодня" писали, что посадка на эвакуационные рейсы УЗ для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди. Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут остальные пассажиры.

Бесплатным для украинцев сделали проезд в железнодорожном транспорте 11 стран Евросоюза.

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