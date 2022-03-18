Как перевезти автомобиль в другой город и сколько это стоит – разъяснение от "Укрзалізниці"

Рассказываем, как доставить свой автомобиль в другой город, пользуясь железной дорогой

Как по железной дороге перевезти автомобиль / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые временно выезжают из Украины за рубеж или же перемещаются в западные области страны через боевые действия, чаще всего это делают, пользуясь железной дорогой. Есть и те, кто едет на собственном автомобиле. Однако есть еще одна возможность – перевезти авто по железной дороге.

Как это сделать, рассказали в пресс-службе "Укрзализныци".

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Автомобилевозы

Вагон-автомобилевоз – это металлический вагон, в котором предусмотрены специальные крепежные средства автомобиля, а также система охраны. В один вагон обычно вмещается 8 автомобилей. Его сопровождает проводник, который оформляет описание транспортного средства, координирует погрузку/выгрузку и присматривает за автомобилем во время поездки.

Таким образом, водители могут заказать место в вагоне и переместить свой автомобиль в нужный город.

Сейчас сделать это можно по нескольким маршрутам. Специальные вагоны курсируют из Киева, Харькова и Днепра в направлении Львова.

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Как заказать услугу и сколько это стоит

Заказать автомобилевоз можно каждый день в составе пассажирских поездов.

Оформить заказ можно в кассе вокзала города, где эта услуга доступна. В то же время для харьковчан возможно оформление во Львове с получением автомобиля по предъявлению квитанции.

Стоить водителям такая услуга от 1200 до 1700 грн за тонну веса автомобиля.

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Также "Укрзализныця" имеет круглосуточную горячую линию по номеру 0 800 503 111, где можно узнать любые детали по такому способу перевозки авто.

Эвакуационные рейсы "Укрзализныци" 18 марта

Ранее "Сегодня" писали, что эвакуационные рейсы по железной дороге 18 марта отправляются из Киева, Харькова, Днепра, Краматорска, Кривого Рога, Запорожья и Одессы. Выехать также можно в Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.

Подробно о графиках и городах, к которым можно добраться по железной дороге, мы писали в этом материале.

Также мы рассказывали, что украинцам следует знать о правила дорожного движения в Польше, а также о том, что украинским гражданам теперь легче обменять гривну на злотый.